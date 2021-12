Et wier eng drénglech Situatioun, ma et géif ee bedaueren, datt et iwwerhaapt esou weit huet misste kommen.

Et wier falsch ze soen, datt den OGBL de generaliséierte CovidCheck am Betrib géif begréissen, esou d‘President Nora Back en Dënschdeg de Mëtteg no enger Sëtzung vum nationale Comité. Den OGBL hätt esou eng Mesure ni verlaangt. Et géif een awer d‘Entscheedung vun der Regierung an d‘Responsabilitéit, déi se am Kader vun den aktuelle Chifferen iwwerholl huet, respektéieren.

D'Nora Back vum OGBL

Et sinn haart Decisiounen, mee e weidere Lockdown hätt vill méi fatal Konsequenze fir vill Aarbechtsplazen. Et géif ee riskéieren an déi falsch Richtung ze rutschen – e weideren Déifpunkt wier bei den Ausschreidungen e leschte Samschden op der Maniff an der Stad areecht ginn.

Den OGBL begréisst, datt et par Rapport zum Gesetz vum 18 Oktober e richtege Sozialdialog gouf. An deem gouf jo festgehalen, datt Entreprisen den 3G op fräiwëlleger Basis kéinten aféieren. Et géif genuch Zäit bleiwen, fir déi lescht oppe Froen an déi konkret Ëmsetzung op der Aarbechtsplaz ze diskutéieren, well déi nei Mesure eréischt de 15. Januar a Kraaft trëtt.

Fir den OGBL géif et weider déi iewescht Prioritéit bleiwen, datt d‘Feele vum CovidCheck net zu Kënnegunge feieren dierft. Genau dat Personal dierft och hir Securité Sociale net verléieren. Dat géif mam neie Gesetz och gesetzlech niddergeschriwwe ginn.