Der Police goufen eng ganz Rei vu Fäll zougedroen, bei deenen d'Affer vun enger Lëtzebuerger Handysnummer (mat um Ufank 671) ugeruff kréien.

Déi engleschsproocheg Brigange soen, datt si zu der Lëtzebuerger Police, Interpol oder Europol gehéieren an datt een hinne perséinlech Daten soll erausginn.

Och Maile mat deem nämmlechte Schema gi verschéckt, wou den Empfänger soll eng Geldstrof iwwerweisen.

Et handelt sech natierlech net ëm Lëtzebuerger Policebeamten an dës Manéier entsprécht och net den hei gängege Prozeduren. All Polizist kann Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch.

D'Police réit

-Et soll een Uriff vun onbekannte Nummer ignoréieren ouni opzeleeën.

-Et soll een déi Nummeren ni zréckruffen.

-Et soll een déi Nummere blockéieren

-Et soll een net op Fuerderungen oder Menace agoen

-Et soll een ni perséinlech Daten iwwer Telefon oder Mail weiderginn

Iwwerdeems freet d'Police, datt ee Frënn a Famill informéiert, ma och eeler Leit, déi dës Zort vun Arnaque nach net kennen.

Mee och de Justizministère ass am Viséier vun de Brigangen. Hei kréien d'Leit een Uruff soi-disant vum Justizministère. Dës Appellen a franséischer an englescher Sprooch kommen awer net vum Ministère. Et handelt sech och hei ëm Bedruch.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le ministère de la Justice met en garde contre une arnaque par téléphone (07.12.2021)

Communiqué par : ministère de la Justice Le ministère de la Justice met en garde contre une arnaque par téléphone.

Des citoyens ont signalé avoir reçu des appels provenant de la part du ministère de la Justice.

Ces appels, en langue française et anglaise, n'émanent pas du ministère. Il s'agit d'une arnaque.

Pour rappel, veuillez trouver ci-dessous les conseils de la part de la police:

Ignorez l'appel sans raccrocher pour ne pas donner d'indice aux arnaqueurs que votre numéro est encore en service.

Ne rappelez jamais de numéros étrangers que vous ne connaissez pas.

Bloquez l'appelant sur votre téléphone.

Ne transmettez jamais des informations personnelles via téléphone.

Ne répondez pas aux éventuelles revendications ou menaces.

Contrôlez votre facture téléphonique et portez plainte auprès de la police dans le cas d'un dommage.