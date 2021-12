Dat ass eng vun den Recommandatioune vun der consultativer Mënscherechtskommissioun an hirem 3. Rapport iwwer de Mënschenhandel.

Dee gouf dem Parlament an dunn der Press iwwerreecht.



De President vun der CCDH, de Gilbert Pregno huet sech bei der Presentatioun vum Rapport an d’Haut vun engem Mënschenhändler versat a sot, datt Mënschenhandel iwwert déi lescht Joren e bësse méi komplizéiert gi wier, mee: «ech hunn awer och gemierkt, datt wann ech géing ugeklot ginn, da sinn d’Strofen esou geréng, datt dat am Fong fir mech kee Grond ass fir opzehalen.» Dobäi kéim dacks Sursis, also kéint een als Mënschenhändler iwwert déi Blauäugegkeet nëmme schmunzelen, sou de Gilbert Pregno.

De Max Mousel, Jurist bei der CCDH, deen huet erkläert, datt Mënschenhandel en Delikt ass, op wat 3 bis 5 Joer Prisong stinn. Mat Circonstances agravantes ka Mënschenhandel e Crime sinn mat bis zu 15 Joer Prisong. Ee vun de verschidde Grënn, firwat d’Riichter dacks keng Circonstances agravantes zeréckbehalen hätten, wier, datt se dem Behuele vum Affer eng wichteg Roll zougespillt hätten. «Zum Beispill gouf a verschidden Affären berécksiichtegt, datt keen d’Affär forcéiert hätt sech ze prostituéieren oder datt et fräiwëlleg op Lëtzebuerg komm wier a rëm hätt kënne fortgoen», sou de Max Mousel. D’CCDH mengt, et kéint een ewéi a Frankräich eng «Présomption de vulnérabilité » aféieren a verstäerkt op Sensibiliséierung a Formatioun, notamment vun de Magistraten, setzen.

Déi consultativ Mënscherechtskommissioun huet eng ganz Serie nei Recommandatiounen an hirem drëtte Rapport formuléiert: Affer misste méi einfach a besser entschiedegt ginn, d’Sammele vu Statistike misst nach weider verbessert ginn, et misst eng Hotline fir Mënschenhandel ginn, et bräicht een dringend Ressourcen fir d’Betreiungsservisser, fir d’Police judiciaire a fir de Parquet, da misste Cliente besser sensibiliséiert gi fir ze wëssen, wéini se riskéieren op e Service zeréckzegräifen, deen op Mënschenhandel berout.

Donieft misst Mënschenhandel gesetzlech eng Kompetenz vun der Gewerbeinspektioun, der Inspection du travail et des mines (ITM) ginn. D’Fabienne Rossler, Generalsekretärin vun der CCDH, sot, et wiere Gespréicher gelaf tëscht der ITM, den Aarbechts- a Justizministèren, dem Parquet an der Police, mee virun 2 Wochen hätt den Aarbechtsminister Dan Kersch gesot, dat wier weder erwënscht nach néideg, nach geplangt, well dat an der Praxis souwisou de Fall wier. D’Fabienne Rossler huet awer gewarnt, datt wa Mënschenhandel net gesetzlech eng Kompetenz vun der ITM gëtt an d’Prioritéite bei der ITM änneren, da géing et keng Obligatioun méi ginn, fir sech ëm de Mënschenhandel ze këmmeren.

D’Zesummenaarbecht mat den aneren Acteuren am Kampf géint de Mënschenhandel wier besser ginn déi lescht Joren, mee et bleift wéi gesot nach vill Loft no uewen. D’Affer misste méi an de Mëttelpunkt gesat ginn.