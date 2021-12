E Mëttwoch de Moie koum et géint 7.30 Auer tëscht der Vugelsmillen an dem Mëllerdall zu engem Accident.

E Chauffeur hat um CR121 d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war an e Bam gerannt. D'Persoun am Auto gouf blesséiert a koum an d'Spidol.

E Mëttwoch de Moie koum et och an der Stad zu engem Accident. Op der Kräizung vun der Avenue de la Liberté mat der Rue Heinrich Heine waren en Tram an e Camion anenee gerannt.

Géint 21.30 Auer gouf et en Dënschdeg den Owend tëscht Elleng a Fëlschdref nach een Accident mat engem Bus. De Chauffeur gouf am Gefier ageklemmt an huet vun de Sekuriste misse befreit ginn. An der Klinick goufe keng liewensgeféierlech Blessure festgestallt. Et ware keng Passagéier am Bus.