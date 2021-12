Wéi d'Police mellt, goufen et eng Rei Abréch um Dënschdeg. Donieft gouf och eng eeler Fra iwwerfall an an engem Coiffeurssalon geklaut.

Kuerz viru 17 Auer ass en Onbekannten an e Coiffeurssalon an der Rue de la Gare zu Beetebuerg gelaf, huet d'Béchs mam Drénkgeld geklaut an ass doropshi geflücht. Den Täter war ëm 1.80 Meter grouss, donkel gekleet, mat enger schwaarzer Mutz an enger schwaarzer Mask.

An der Rue Michel Rodange an der Stad ass enger eelerer Fra géint 20.45 d'Posch aus der Hand gerappt ginn. Den Onéierlechen ass doropshin zu Fouss a Richtung Boulevard de la Pétrusse geflücht. An där Géigend konnt déi geklaute Posch méi spéit fonnt ginn, déi d'Affer dunn zréckkrut. Den Täter, e jonke Mann vu klenger Statur, war schwaarz gekleet an hat méi laang gekrauselt Hoer.

Da sinn zanter dem fréien Dënschdegowend eng Rei Abréch gemellt ginn. Een Abroch an eng Wunneng gouf et zu Éileng, zwee weiderer am Neiduerf. Um Lampertsbierg an zu Hollerech gouf jeeweils en Abroch an d'Kellere vu Residenze gemellt. Am Garer Quartier gouf an e Lokal an zu Esch an eng Bäckerei agebrach.