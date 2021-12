E Mëttwoch den Owend decidéiert sech op enger Reunioun vun der LSAP-Sektioun vun Dikrech wien de Buergermeeschterposten iwwerhëlt.

Zu Dikrech gëtt een neie Buergermeeschter gebraucht, dat nodeems de Claude Haagen jo am Januar fir de Romain Schneider an d’Regierung réckele wäert.

Déi zwee Dikrecher LSAP-Schäffe sinn de René Kanivé an de Claude Thill, woubäi et warscheinlech schéngt, dass den zweete Schäffe Claude Thill an Zukunft d’Geschécker vun der Nordgemeng wäert leeden.