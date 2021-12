Dat hunn de Claude Meisch an d'Taina Bofferding op eng parlamentaresch Fro vum Francine Closener an Cecile Hemmen geäntwert.

Wien ass verantwortlech fir d'Sécherheet an a ronderëm de Schoulgebaier? Wéi ginn déi Gemengeresponsabel iwwer Virfäll an der Schoul informéiert a wéi steet et mat der Informatioune fir d'Elteren? Ënnert anerem déi Froen haten d'LSAP-Deputéiert Francine Closener an Cecile Hemmen no engem sexuellen Iwwergrëff am Oktober op e Kand an der Grondschoul zu Hesper un den Educatiounsminister an d'Inneministesch geriicht.

An hirer Äntwert erklären de Claude Meisch an d'Taina Bofferding, datt sech d'Schoulpersonal, wann eppes geschitt an e Kand maltraitéiert gëtt, "rigouréis" un d'Consignë vum Educatiounsministère ze halen huet, déi fir Iwwergrëff op Mannerjäreger ausgeschafft goufen. Och misst ëmmer mam zoustännege Regionaldirekter vun der Schoul, a wann néideg mat Vertrieder vu spezialiséierte Servicer, decidéiert ginn, a wéi enger Form d'Elteren informéiert ginn.

D'Schoulcommunautéit z'informéiere kéint zwar eventuell Rumeuren entgéintwierken, et misst awer zu all Ament garantéiert sinn, datt d'Police hir Aarbecht maache kann an datt de Prinzip vun der Présomption d'innocence oprecht erhale bleift, sou laang kee condamnéiert ass. D'Gemengeresponsabel géife vum President vum Schoulcomité informéiert ginn. Fir de Rescht ass d'Gemeng dem Gesetz no souwäit fir d'Sécherheet vun de Schoulgebaier verantwortlech, datt se beim Bau vu Gebailechkeeten den néidegen Equipement virgesi muss, fir den Accès an d'Gebaier ofzesécheren, schreiwen d'Ministeren.

All Schouljoer géif de Ministère am Ufank vun all drëttem Trimester donieft eng Circulaire un d'Gemenge rausginn an där se opgefuerdert ginn, den Accès an d'Schoulgebaier am Interessi vun der Sécherheet vun de Kanner an dem Personal ofzesécheren. D'Surveillance 10 Minutte viru Schoulufank, no de Coursen a wärend der Paus géif vun de Surveillante gehale ginn, sou wéi se an der Schoulorganisatioun festgehale sinn.