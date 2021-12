Dem fréieren CSV-Parteipresident gëtt virgeheit, 7 Méint enger fiktiver Beschäftegung nogaangen ze sinn an e Bruttosalaire vu 40.000 Euro kritt ze hunn.

D’Urteel am Prozess CSV-Frëndeskrees war souguer nach méi séier geschwat, wéi d’Affär duerch eng Denonciatioun aus de Reie vun der CSV viru Geriicht komm war. Nëmmen dräi vun den Ugekloten, de Frank Engel, de Félix Eischen an den André Martins Dias ware komm, fir d’Urteel selwer entgéint ze huelen.

Fräisproch fir allen 7 Ugekloten. Also nieft deenen dräi genannten och nach fir d’Stéphanie Weydert, d’Elisabeth Margue, de Georges Pierret an de Georges Heirendt.

De Prozess hat sech jo ëm de Verdacht op eng fiktiv Beschäftegung gedréint, där de Frank Engel sollt nogaange sinn, am Matwëssen vum Verwaltungsrot vun der Asbl CSV-Frëndeskrees.

Och seng Sozialkotistatioune vu ronn 8.500 Euro wieren abezuelt ginn. Geld, wat de Beschëllegte mëttlerweil integral zréck iwwerwisen huet, well hie säin Optrag net erfëllt hätt. Den Ex-CSVler Frank Engel ass awer net deen eenzegen, deem de Prozess gemaach gëtt. Nieft him ugeklot sinn nach sechs aner CSV-Memberen.

D’Strof, déi de Parquet gefuerdert huet, huet um Enn souwuel déi Ugeklote selwer, wéi och hier Affekoten erféiert. Néng Méint Prisong mat integralem Sursis an eng ubruecht Geldstrof fir de Frank Engel. Sechs Méint Prisong mat integrale Sursis an eng Geldstrof fir de Félix Eischen an den André Martins, fir d’Ënnerschreiwe vum Kontrakt Frank Engel mat der Asbl CSV-Frëndeskrees, an eng ubruecht Geldstrof fir d’Elisabeth Margue, d’Stéphanie Weydert, de Georges Pierret an de Georges Heirendt. Si hätte vum Vertrag gewosst, also Geld vum CSV-Frëndeskrees an aus der Parteikees ënnerschloen.

Nom leschte Prozessdag viru ronn engem Mount hat de Frank Engel als Invité vun der Redaktioun gesot, datt hien d'Aschätzung vum Parquet genee sou surreal géing fanne wéi de Prozess. De Requisitoire, deen de Vertrieder vum Parquet gehalen huet, kéim aus enger anerer Welt. Hien hätt op kee vun den Argumenter vun der Verdeedegung reagéiert. "An hie wousst vun Ufank un, datt déi fréier Parteispëtzt vun der CSV eng kriminell Vereenegung ass", sot de Frank Engel.

Eng Fro, déi sech de Riichter da gestallt huet war, wisou d’CSV-Memberen eng Denonciatioun ënnerschriwwen hunn, an domat net nëmmen de Frank Engel, mä och sech selwer belaascht hunn. Vun allen Ugeklote war ze héieren, datt Drock op si gemaach gi wier, a si an d’Fraktioun geruff gi wieren, fir eppes ze ënnerschreiwen, wou si net emol Zäit gehat hätten, et ze liesen. E Virworf, deen den CSV-Co-Fraktiounspresident Gilles Roth an der leschter Emissioun Background am Gespréich ofgewisen huet. Hie kéint iwwer Drock vill zielen, sot hien. Hie kéint sech awer net virstellen, datt gestanen Affekoten an Affekotinne sech iwwerhaapt géingen ënner Drock setze loossen. Wisou si dat géinge viru Geriicht soen, misst ee si selwer froen.

De Félix Eischen an den André Martins Dias hunn da bis um Schluss och dorop gepocht, näischt falsch gemaach ze hunn mat dem Kontrakt, dee si ënnerschriwwen hunn. Et wier jo am Verwaltungsrot festgehale ginn, datt e gemaach gouf. Den Affekot vum Felix Eischen, den Daniel Baulisch, deelt déi selwecht Meenung wéi all d'Affekote vun der Verdeedegung iwwert de Requisitoire vum Parquet. Dëse wier juristesch schwéier novollzéibar a faktesch wier e carrement falsch. An enger Reunioun mam Verwaltungsrot hätt schliisslech e klore Projet virgeleeën, wat de Frank Engel sollt maachen.

Aus dësem Grond hunn all d’Affekoten de Fräisproch vun hire Mandante gefrot. Eppes anescht wëlle si net akzeptéieren. Ob mam Urteel de Prozess ofgeschloss wäert sinn a kee vun den Ugekloten an Appell geet, falls eng Strof gesprach géing ginn, bleift awer nach ofzewaarden.