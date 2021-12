Op der Stroossbuerger Plaz kann e sech den Ament Biller vun engem bekannte Sans-Abris vu Lëtzebuerg ukucken. Dëst soll op d'Problematik opmierksam maachen.

"La vie... more or less" - Et ass eng kleng Ausstellung vu Biller vum George Edward Nixon.

De Kanadier ass nom Doud vu sengen Elteren op d'Rees gaangen an iergendwann zu Lëtzebuerg gelant. Passionéiert vum Film an der Fotografie huet de Sans-Abris d'Liewen op der Strooss mat der Kamera festgehalen. Hien huet awer och als Benevole bei der Stëmm vun der Strooss geschafft. Do huet hien Fotoe fir hir Zeitung gemaach an de Kontakt tëscht de Sans-Abrien an anere Leit hiergestallt.

D'Stëmm vun der Strooss bezeechent den George Edward Nixon als Ambassadeur fir d'Leit vun der Strooss.

Virun zwee Joer ass den George Edward Nixon verstuerwen. Seng Biller wéilt een awer net an en Tirang stiechen, mee mat de Leit deelen. Genee dowéinst huet ee sech dofir entscheet, seng Fotoen op der Stroossbuerger Plaz auszestellen.

Dobäi sollt net nëmmen un de Verstuerwene geduecht, mee och sensibiliséiert ginn. D'Biller weisen nämlech dat, wou d'Leit gäre mol ewech kucken: D'Problematik vun de Sans-Abrien.

D'Ausstellung op der Gare kann ee sech nach bis den 2. Januar ukucken. Dono wënscht d'Stëmm vun der Strooss sech, nach aner Wierker vum verstuerwenen Fotograf a Sans-Abris mat der Ëffentlechkeet ze deelen an d'Fotoen a Schoulen oder Gemengen ausstellen ze dierfen. Sou soll da weider sensibiliséiert an opgekläert ginn.

Et dierft nämlech net sinn, dass a sou engem räiche Land wéi Lëtzebuerg Leit keen Doheem hunn, sou d'Alexandra Ocacelay, Direktesch vun der Stëmm vun der Strooss.