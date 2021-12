De 15. Januar soll jo op allen Aarbechtsplazen obligatoresch d’3G-Reegel agefouert ginn.

D'lescht Woch huet den Aarbechtsminister Dan Kersch Detailer zum CovidCheck op der Aarbechtsplaz ginn. Vum 15. Januar u soll den 3G jo obligatoresch fir all d'Beschäftegt ginn. A verschiddenen Entreprisë gouf de System elo schonn agefouert, sou zum Beispill bei enger grousser Consulting Firma op der Cloche d'Or. Zënter dem 15. November mussen déi ronn 2.800 Mataarbechter, wa se net grad am Teletravail sinn, mat Zertifikat weisen, ob se geimpft, geheelt oder negativ op de Coronavirus getest sinn. Direkt no Neijoerschdag wäert dat och Alldag bei enger grousser Assurancëgesellschaft zu Leideleng sinn. Onofhängeg vum neie Covid-Gesetz wier de CovidCheck-System hei egal wéi agefouert ginn, erkläert de CEO vum Groupe Foyer, de Marc Lauer.

Aner grouss Entreprisen, zum Beispill de Patron vun enger grousser Supermarchés-Chaîne, wëlle fir d'éischt de geneeë Gesetzestext ofwaarden, ier se sech zu der Ëmsetzung vum 3G op der Aarbechtsplaz äusseren.