Op Silvester gëtt gären emol Freedefeier ofgeschoss. Ma ouni Autorisatioun vun der Gemeng, ass dëst op ville Plazen net erlaabt.

Hei den Iwwerbléck vun de Gemengen, déi mir matgedeelt kruten:

Diddeleng: net erlaabt

Esch/Sauer: net erlaabt

Gréiwemaacher: net erlaabt

Konsdref: net erlaabt

Mäertert-Waasserbëlleg: net erlaabt

Nidderaanwen: net erlaabt

Schëtter: net erlaabt

Walfer: net erlaabt

Feelt är Gemeng an eiser Oplëschtung?

Deelt eis mat, ob är Gemeng Freedefeier dëst Joer erlaabt oder net. Schéckt dofir einfach eng Mail un "ofgesot@rtl.lu", mam Communiqué, dem Schreiwes oder der Internetsäit vun ärer Gemeng, wou een dës Informatioune fënnt. Einfach Text-Emailen ouni Dokument, respektiv Link, vun net-offiziellen Email-Adressen, ginn net matgeholl.

Sollt är Gemeng net an dëser Lëscht stoen, frot am Beschte bei hinnen no, ob et an ärer Géigend erlaabt gëtt, fir Freedefeier ofzeschéissen.