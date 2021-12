Géint 17 Auer war op der A13, Héicht Keel, e Motocyclist mat sengem Gefier gefall a gouf dobäi verwonnt.

Da goufen et nach 2 Accidenter, bei deene jeeweils 2 Autoen net laanschtenee komm waren.

Géint 18.35 Auer war dat de Fall op der A1, kuerz virum Kierchbierg. Kuerz no 23 Auer dunn huet et op der Paräisser Plaz an der Stad gerabbelt.

All Kéiers gouf 1 Persoun verwonnt.