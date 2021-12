Meteolux rechent am Norde vum Land lokal mat 5 bis 7 Zentimeter Schnéi. Wéi Kachelmannwetter mellt, ass e Freidegmoien och Glatäis net ausgeschloss.

Dofir gëtt et dann och elo schonn eng alerte jaune fir d'Éislek.

© www.meteolux.lu

An de Meteoprevisioune vu Kachelmannwetter ass rieds vun deels kräftege Schnéischaueren a Glatäis, och bis an d'Däller eran. Géint Mëtteg géif de Schnéi awer ëmmer méi a Reen iwwergoen, iwwerdeens et am Éislek awer och nach méi laang kéint schneien.