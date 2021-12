De Pandemie-Kontext bleift e schwieregen. Ma d‘Lëtzebuerger Ekonomie weist sech resilient. Dat seet déi nei Note de conjoncture vum Statec.

Fir 2021 gëtt eng Croissance vu 7% notéiert, dat anert Joer sollen et dem warscheinlechsten Zenario no nach 3,5% sinn. Och d‘Staatsfinanzen hu sech gutt erholl an d‘Chômagezuele weisen no ënnen, heescht et vum Statec.

Presentatioun Note de Conjoncture Statec

D‘Confiance zu Lëtzebuerg bleift héich, trotz Schwieregkeete bei de Liwwerketten. Bei den net finanziellen Zerwisser bleiwen d‘Perspektive favorabel, den Horeca-Beräich struewelt allerdéngs weiderhin. D‘Finanz-Zerwisser profitéieren iwwerdeems vun enger staarker Aktivitéit op de Bourssen.

Allen Zenarien no bleift eis eng gewëss Inflatioun am neie Joer erhalen. Eng nächst Indextranche kéint am leschten Trimester 2022 erfalen. Déi grouss Gefor bleift allerdéngs Covid: héich Infektiounszuelen, nei Variatiounen an nei Corona-Mesurë kéinten am neie Joer op d‘Aktivitéit drécken, sou nach déi Responsabel vum Statec.

