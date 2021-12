Wéi d'Inneministesch op Facebook matdeelt, huet Si den Akt offiziell ënnerschriwwen, mat deem d'Regierung den Terrain um Fridhaff dann elo kaf huet.

Déi nei Basis tëscht der Tankstell an dem Waassertuerm wäert deemno den neie Dréi- an Angelpunkt fir den Norde vum CGDIS ginn. Den Ëmweltministère hat am Summer jo säi Veto ausgesprach, fir en initiale Projet vu 5 Hektar. Doropshi gouf um Fridhaff en neie Beräich gesicht.

Dat ganzt war jo och Bestanddeel vun de Gespréicher ronderem eng envisagéiert Nordstad-Fusioun.