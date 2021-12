D'Police judiciaire huet elo e Verdächtegen identifizéiert an der Enquête wéinst Bréiwer mat Menacë géint de Premier an d'Gesondheetsministesch.

An engem anere Bréif waren nieft dem Xavier Bettel an der Paulette Lenert och aner Leit viséiert. De 37 Joer ale presuméierten Auteur vun dëse Bréiwer mat Doudesmenacen ass um Freideg ze Moie virun den Untersuchungsriichter komm. D'Enquête leeft.

De Parquet rappelléiert awer, dass jiddereen als onschëlleg gëllt, bis de Géigendeel bewisen ass.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre de lettres de menaces de mort envers des ministres et d’autres personnes

(10.12.2021)

Dans le cadre d’une enquête autour de lettres de menaces adressées cet été notamment au Premier Ministre et la Ministre de la Santé, et d’une lettre de menaces récente ayant également visé le Premier ministre et la Ministre de la Santé ainsi que d'autres personnes, la police judiciaire a réussi à identifier un suspect.

La personne en question a été arrêtée et présentée ce matin au juge d'instruction. L’auteur présumé, un homme âgé de 37 ans, a été entendu sur les faits qui lui sont reprochés et a ensuite été inculpé par le magistrat instructeur.

Un mandat de dépôt a été émis, l’inculpé se trouvant ainsi actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Schrassig (CPL).

L'enquête poursuit son cours.

Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.