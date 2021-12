Bis ewell sinn am Joer 2021 380 Persounen un de Suitte vum Virus gestuerwen, 70 Prozent ware guer net geimpft.

Op Nofro zum leschte Wocheréckbléck äntwert d’Santé, dass vun den 11 Persounen, déi tëscht dem 29. November an dem 5. Dezember u Covid19 gestuerwe sinn, 4 Persoune geimpft waren a 7 guer net, also och keng éischt Dosis haten. D’Santé betount dann awer, dass een dat sollt a Relatioun setzen, well jo méi Leit an der Populatioun geimpft sinn, wéi net geimpft. Am ganze Joer 2021 hu bis ewell 380 Persounen eng Covid19-Erkrankung net iwwerlieft, dovunner waren der 265 (70%) guer net geimpft, 46 Persounen (12%) ware komplett geimpft an 69 Leit (18%) haten eng onkomplett Impfung. D’Santé präziséiert dann nach: "Bei deene komplett geimpften ass den Doud am Duerchschnëtt ongeféier 20 Wochen (140 Deeg) no der leschter Impfdosis geschitt."

Kuckt een d’Zuelen vun Ufank September u bis elo, wou jo e gréisseren Deel vun der Populatioun scho konnt geimpft ginn, sou sinn 59 Persounen u Covid19 gestuerwen. Dovunner waren der 29 komplett geimpft an 29 guer net. 1 Persoun war nach net ganz geimpft.