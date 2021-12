Eng 24 Persounen hu sech an der Initiativ #NousCitoyens zesummegedoen, déi sech fir d'Verdeedege vun der Fräiheet an den demokratesche Valeuren asetzen.

Alleguerten d'Leit sollen zesummen e Geste maachen, fir sech géint d'Gewalt, géint Aschüchterung, géint "Fake News" a géint d'Verdréine vun der Realitéit anzesetzen.

Dofir fuerdert d'Initiativ #NousCitoyens d'Bierger op, fir e Samschdeg um 12 Auer ee vun zwee Gesten ze maachen, dat, wann een am Auto ënnerwee ass, ze tuten respektiv, sollt een doheem sinn, virun d'Dier ze goen a mat zum Beispill enger Kasseroll Kaméidi ze maachen, dat wärend op d'mannst 15 Sekonnen.

De Grupp vu ronn 24 Leit wëll domadder en Zeeche setzen, deen am Respekt vun aneren, der wëssenschaftlecher Wourecht, der Solidaritéit, der participativer Demokratie an der Responsabilitéit vun de Bierger soll stoen.

D'Schreiwes:

#NousCitoyens

mir Bierger vu Letzebuerg

Y en a marre de toutes formes d’actions violentes et anti-démocratiques, des dérives de casseurs et autres actes gratuits que nous avons vécus samedi dernier à Luxembourg-Ville, dans le cadre de la crise du COVID et des manifestations ad hoc qui ont gravement dégénéré.

Aujourd’hui la majorité des citoyennes et des citoyens doit (re)prendre la parole pour défendre d’abord LA LIBERTE ainsi que les valeurs et les acquis démocratiques de notre société:

Respect des autres – Vérité scientifique – Solidarité de tous – Démocratie participative - Responsabilité citoyenne.

Par ailleurs nous plaidons pour la vaccination comme seule solution disponible de sortie de crise.

Nous vous invitons donc à démontrer ENSEMBLE, par un geste citoyen, votre opposition aux violences, aux dégradations, aux attaques et aux intimidations, aux “fake news”, au déni de réalité, aux agressions verbales et physiques et au négationnisme.

C’est inadmissible dans un Etat de droit! Il faut s’y opposer par tous les moyens démocratiques ! (“Wehret den Anfängen!”)

Pour ne pas abandonner l’espace public aux autres, pour montrer votre désaccord et votre détermination, voire votre désapprobation et votre dégoût de ce type de comportements, et, comme les dispositions légales nous y obligent dans le cas d’espèce et ne permettent pas de grands rassemblements, nous vous demandons à faire samedi prochain 11 décembre 2021, à 12.00 hrs précises, un des deux gestes citoyens suivants:

- Si vous êtes en voiture, klaxonnez pendant 15 secondes ou plus!

- Sinon sortez vos casseroles ou autres ustensiles, faites du bruit pendant 15 secondes ou plus à l’air libre!

Le groupe d’initiative #NousCitoyens :

Jacqueline Breuer, Charel Cloos, Christiane Godart, Fernand Guelf, Joe Hansen, André Hesse, Erny Klein, René Kollwelter, Serge Kollwelter, Michi Konsbruck, Stéphanie Kovacs, Jessica Lopes, André Manderscheid, Anne Mandres, Fernand Mathes,Armand Rausch,Jean Regenwetter, Fabio Secci, Roby Sinner, Lou Scheider, Jean-Jacques Schonckert, Paul Thiltges, JulieWeber, Norbert Wennmacher

(Communication à la presse et appel à tous les citoyens du Luxembourg, le 9 déc.2021)