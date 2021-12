Spezial-Emissiounen a Filmer! Wärend de Feierdeeg kënnt Dir eng ganz Rei Highlighten op RTL Télé Lëtzebuerg, RTL Radio Lëtzebuerg an RTL Play entdecken.

RTL Télé Lëtzebuerg & RTL Play: De ganze Feierdagsprogramm hei am Iwwerbléck

Ënnerhalung fir grouss a kleng! Vun Animatiounsfilmer, Documentairë bis zu Kuerzfilmer a villes méi ass fir all Goût eppes dobäi. All d'Filmer an d'Emissioune fannt Dir och am Replay op RTL Play.

RTL_TV Feierdags-Programm_2021

RTL Radio Lëtzebuerg : E festleche Programm fir Hellegowend & Sylvester

FREIDEG 24. DEZEMBER > RTL Radio Swing Night

Tëscht 19:00 a 24:00 Auer ass d'"RTL Radio Swing Night" mat de beschte Lidder aus de leschte Joerzéngten, vu Frank Sinatra bis Michael Bublé. Dat Ganzt gëtt ënnermoolt mat de beschte Chrëschtdagsgréiss vun der RTL-Ekipp.

FREIDEG 31. DEZEMBER > Silvester 2021 – Happy 2022

Vun 20:00 bis 24:00, fir déi lescht 4 Stonne vun 2021, suergen de Laurent Gillander an de Jules Serrig fir déi beschte Laun op Antenn, mat de beschte Verspriecher, e Best of vum "5 vir 12", e Réckbléck op 2021 an Dir, eis Nolauschterer, kommt och zu Wuert!



RTL & Post: De VOD-Katalog vu PostTV och op RTL Play!

Vu nächster Woch u fannt Dir eng Selektioun vun deen aktuell beléiftste Filmer vum VOD-Katalog vu PostTV op RTL Play.