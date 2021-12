Op der Grenzbréck zu Schengen gouf e Freideg um internationalen Dag vun de Mënscherechter, fir méi Solidaritéit an Asaz fir d'Mënscherechter demonstréiert.

Ënnert dem Fisemreen huet de Grupp vun 20 Leit Fändelen a Banner fir eng véierel Stonn an d’Luucht gehalen, ier se virun dem Europamusée hier Fuerderungen opgefouert hunn.

"Mënscherechter fir jidderee – méi relevant wéi jee" war de Motto vum Piquet, dee vum grenziwwerschreidende Solidaritéitsnetzwierk QuattroPax dëst Joer am Dräilännereck op der Grenzbréck tëscht Pärel a Schengen organiséiert gouf. Wisou dëse Sujet gewielt gouf, erkläert de Raymond Becker vu QuattroPax:



"Et ass wichteg, datt mer déi universell Mënscherechter héichhalen, an dass mer dofir och antrieden an der Gesellschaft. All Dag, net nëmmen den 10. Dezember. Mä datt mer eis engagéieren, datt villes op der Welt méi empathesch gëtt, datt mer méi solidaresch ginn, datt mer eng aner Form kréie wéi mer mateneen diskutéieren."



Rezent hätt ee jo leider gesinn, datt dat vill ze dacks net méi de Fall gewiescht wier. Elo misst een de Fändel weisen, seet hien. Wann een d’Amnesty Rapporte géing kucken, géing ee gesinn, datt et an der Welt net allze gutt ëm d’Mënscherechter géing stoen. Dofir setzt sech d’Plattform och fir Flüchtlingen an, deenen et besonnesch schlecht géing goen. D’Waltraut Andruet vu PaxChristi resuméiert d'Fuerderung zu deem Sujet:

"Unsere Forderung ist ganz klar, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Proportional ist das gar nicht viel und wir haben doch die Möglichkeiten, wir leben doch in einem Land wo wir viel haben. Natürlich sind im Moment auch durch die Corona-Bedingungen unseer Bedingungen nicht einfach, aber es ist doch ein klax diese Menschen aufzunehmen."

Méi Solidaritéit tëscht de Länner an oppe Grenzen. Eng Plaz déi hei am Land symbolesch dofir steet, ass d’Grenzbréck zu Schengen, déi fir déi kleng Maniff gewielt gouf. Jidderee queesch duerch Europa wéisst wat Schengen géing bedeiten, seet de Raymond Becker, a weider:

"Quitt et kann ee villes kritiséieren. Och an der EU leeft net alles perfekt. Mä wichteg ass, datt et déi Strukture ginn, dass ee sech innerhalb vun deene Strukture muss engagéieren, op deene Wäerter déi déi Strukturen hunn."



E Freideg huet ee sech dann dofir getraff, fir e besseren Dialog ze fuerderen, souwéi e gemeinsaamt Handelen an Europa, an datt Grenze géingen iwwerwonne ginn.