Comme décidé lors du Conseil de gouvernement en date du 10 décembre et sur base de l’avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) intervenu en date du 29 novembre, les enfants vulnérables âgés de 5 à 11 ans ainsi que ceux en contact régulier avec des personnes vulnérables auront la possibilité de se faire vacciner volontairement. Les vulnérabilités en question pour les enfants peuvent être consultées via le lien : https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/conseil-maladies-infectieuses/covid-19/covid-19-annexes/recommandation-vaccination-COVID-5-11-ans-20211129.pdf Le schéma vaccinal recommandé consiste en 2 doses espacées de 4 semaines (28 jours). Les enfants qui fêtent leur 12e anniversaire avant de recevoir leur deuxième dose peuvent recevoir le même vaccin que les adultes (BioNTech/Pfizer). A noter que la dose prévue pour les enfants de 5 à 11 ans est plus faible (avec une posologie adaptée de 10 µg) que celle recommandée pour les enfants de 12 ans et plus, c’est-à-dire qu’un tiers de la dose sera administré aux enfants. Comment prendre rendez-vous ? Les enfants vulnérables et les enfants en contact régulier avec des personnes vulnérables, selon la définition retenue par le Conseil supérieur des maladies infectieuses, pourront être inscrits via leur médecin ou pédiatre à partir du 14 décembre et recevront alors une invitation par courrier postal. La vaccination peut aussi être réalisée directement par les médecins qui participent à la vaccination des enfants. Ouverture ultérieure de la vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans Dans un deuxième temps, la vaccination pour tous les enfants âgés de 5 à 11 sera ouverte après la publication d’une étude sur les retours d’expérience de la vaccination des enfants aux Etats-Unis. Le gouvernement communiquera les modalités lorsque les résultats de l’étude seront disponibles.