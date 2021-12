Op der N7 tëscht dem Fridhaff an Dikrech ass e Freideg kuerz no 22 Auer een Auto an de Rampli geroden an dunn op d'Kopp gaangen.

D‘Pompjeeë hunn de Blesséierten missen aus dem Auto erausschneiden.



Géint 22.30 Auer ass tëscht Esch-Sauer a Kauneref een Auto an de Bam gaangen. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert. Kuerz virun Hallefnuecht sinn op der A7 am Tunnel Gousselerbierg a Richtung Luerenzweiler 4 Autoen aneneen gerannt. De CGDIS mellt ee Blesséierten. Bei Accidenter zu Diddeleng, Déifferdeng an tëscht Heeschdref an Aasselscheier blouf et all Kéiers beim Materialschued.