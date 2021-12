Deen Onbekannten huet de 5. August 2021 géint 4 Auer nuets, bei engem Bancomat an der Stroossbuerger Strooss engem Mann Suen aus der Hand gerappt.

D'Affer hat d'Sue grad opgehuewen, wéi den Onbekannten him d'Sue geklaut huet a fortgelaf ass.

All d'Informatiounen iwwert den Täter si fir den 113 oder och soss all Policebüro.