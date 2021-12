Ze héich Energiepräisser hunn den hollänneschen Energiekonzern Anode an d'Faillite gedriwwen. Dat huet och en Impakt op ee Lëtzebuerger Fournisseur.

Um Méindeg huet den Energieversuerger Eida, dee grénge Stroum an natierlecht Äerdgas verkeeft, matgedeelt, dass si hier Clientë vum 14. Dezember 2021 un net méi mat Stroum versuerge kënnen. Grond dofir ass déi ugespaante Situatioun um Marché an d'Faillite vun hirem Stroumfournisseur Anode Energie. Eida hätt zwar no engem alternativem Fournisseur gesicht, dat awer ouni Succès.

Op eemol kee Stroum méi ze hunn, brauchen d'Clienten awer net ze fäerten. D'Stroumversuergung gëtt vun Enovos iwwerholl an ouni Ënnerbriechung assuréiert.

Do gëllt et awer opzepassen: Enovos fungéiert hei als Fournisseur du dernier recours. De Stroum kéint da fir d'Eida-Clientë méi deier ginn wéi gewinnt, well d'Stroumpräisser eventuell net deem Präis entspriechen, deen an hirem Kontrakt mat Eida festgeluecht gouf. . Déi betraffe Clientë mat enger Stroumversuergung ënnert 400 Volt hunn da bis Juni 2022 Zäit en neie Stroumfournisseur ze sichen. Eida-Clientë mat enger Stroumversuergung iwwer 400 Volt mussen dat scho bis Februar 2022 maachen.

Stroum gëtt et bei Eida also den Ament kee méi. Den ëmweltfrëndlechen Energiefournisseur wëll seng Clienten awer weiderhi mat Äerdgas versuergen an och seng aner Servicer weider ubidden.

Dass Eida kee Stroum méi verkafe kann, wäert awer finanziell Auswierkungen op d'Entreprise hunn. Sou ass et relativ sécher, dass Mataarbechter mussen entlooss ginn. Et géif een awer versichen, déi Leit op anere Plazen ënnerzebréngen.

Le 13 décembre 2021

Arrêt de la fourniture d’électricité par Eida; la fourniture de gaz naturel continue de fonctionner

La société anonyme Eida, basée à Beckerich, est dans l’obligation de mettre un terme à la fourniture d’électricité.

La situation tendue sur les marchés de l’énergie a entraîné le fournisseur d’Anode et par conséquence Anode, partenaire d’Eida pour livrer l’électricité jusqu’au Luxembourg, à une faillite et à un arrêt de ses activités de fourniture, et cela sans préavis.

Suite à cela et malgré tous les efforts déployés par Eida, la recherche d’une solution alternative sur un marché d’électricité en état exceptionnel, n’a pas abouti.

L’APPROVISIONNEMENT DES CLIENTS EST ASSURE SANS INTERRUPTION,

étant donné que le mécanisme de la fourniture du dernier recours a été déclenché. Conformément aux dispositions légales, les clients seront fournis par le fournisseur du dernier recours Enovos, à partir du 14 Décembre 2021.

Fournisseur du dernier recours : https://www.enovos.lu/particuliers/electricite/naturstroum/le-fournisseur-du-dernier-recours

Ils auront ensuite jusqu’à fin Juin 2022 (clients avec une tension inférieur à 400V) et jusqu’à fin Février 2022 (clients moyenne et haute tension) pour choisir une offre de marché d’un des fournisseurs d’électricité au Grand-Duché.

Eida a coordonné la procédure en échange avec l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), Creos, le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, ainsi qu’Enovos, et les remercie expressément pour leur aide. Eida, Enovos et les gestionnaires de réseaux travailleront ensemble pour assurer la transition dans les meilleures conditions.

Ce sont des moments très difficiles pour toute l’équipe d’Eida qui doit subir les conséquences de ces événements sans en porter la responsabilité. Eida tient à remercier tous ses clients pour leur fidélité et espère avoir été à la hauteur de leurs attentes jusque-là.

L'équipe restera disponible pour toutes questions : backoffice @ eida.lu

Etant donné que le fournisseur de gaz naturel d’Eida n’est pas le même que celui de l’électricité, la fourniture de gaz naturel n’est pas impactée et va continuer de fonctionner.

Par ailleurs, les autres produits comme l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques, les services informatiques ou les cartes Chargy ne seront pas impactés.

Paul Kauten administrateur-délégué

Annexe : Copie du Communiqué de presse d’Anode:

01/12/2021

Anode Energie will file for bankruptcy with the district court of Rotterdam, the Netherlands. The filing concerns the group companies Holding 3274 B.V., EnergiePlaza B.V., Energie I&V B.V. and Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V.

The cause of the bankruptcy is that the party from which Anode Energie purchases its energy can no longer meet its delivery obligations as a result of the sharply increased energy prices.

Although Anode Energie had hedged its forward positions and on that basis could have met its obligations for the months ahead, even at current energy prices, it is thus forced to purchase the required energy at current market prices, which its available liquidity does not allow.

As an illustration: in November 2020 the price of a MWh of electricity was on average EUR 41.04, and of a MWh of gas EUR 13.75, in November 2021 this was EUR 186.25 and EUR 80.82 respectively.

Anode Energie has advised the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) of the bankruptcy petition in view of its 14,000 (direct and indirect) small-scale customers. Anode Energie will advise its large-scale customers as soon as possible.

Anode Energie regrets that it does not have better news for its customers and its highly dedicated staff.

Anode Energie was one of the first parties to become active in the liberalized Dutch energy market in 2001, and has since then focused on developing innovative products and offering tailor-made solutions.