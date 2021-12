Den 13. Dezember goufen dräi nei Fäll vum Virus H5N1 bei Wëllgänsen zu Remersche festgestallt. Fir d'Ausbreedung ze verhënneren, ginn d'Mesurë verlängert.

Schonn Enn November goufen eng Rei Mesurën en place gesat. Dat nodeems zu Réimech an zu Wëntreng zwee Fäll gemellt goufen.

Ënnert anerem soll een d'Gefligel a Raim fidderen, déi net zougänglech fir wëll Vulle sinn. Da soll d'Gefligel dobanne bleiwen, ausser et gëtt mat Sécherheetsnetzer geschafft. All suspekten Doudesfall muss den Autoritéite gemellt ginn. Et soll een och keen doudege wëlle Vull upaken, mä der Veterinärsinspektioun Bescheed soen. Mënsche kéinte weider ouni Bedenken Eeër a Gefligel-Fleesch konsuméieren, heescht et am Communiqué vum Landschaftsministère.

De Communiqué

Grippe aviaire: Maintien des mesures préventives de biosécurité suite à la détection de trois nouveaux cas chez des oies sauvages (13.12.2021)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural En date du 13 décembre 2021, trois cas supplémentaires de grippe aviaire (virus de type H5N1) ont été confirmés chez des oies sauvages à Remerschen.

Afin d'éviter l'introduction du virus dans les cheptels de volaille, les mesures mises en place fin novembre sont maintenues jusqu'à nouvel ordre sur tout le territoire du Luxembourg, à savoir:

Le nourrissage et l'abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages;

Les volailles doivent être tenues dans des locaux fermés;

Les volailles peuvent avoir accès à des aires de sorties à condition que ces dernières soient protégées par des filets évitant tout contact avec des oiseaux sauvages;

Les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement;

Tous rassemblements de volailles (expositions avicoles) sont interdits;

Toute mortalité anormale de volaille est à signaler à un vétérinaire.

En cas de découverte d'un oiseau sauvage aquatique (oie, canard, cygne) mort ou malade, il est déconseillé de toucher l'animal, mais ce dernier est à signaler à l'Administration des services vétérinaires (Tél.: 2478 2539, e-mail: info@asv.etat.lu).

En fonction de l'évolution de la maladie, les mesures seront mises à jour.

La consommation d'œufs et de viande de volaille est sans risque pour la santé publique.