D'Agente vun der Inspection anti drogues et produits sensibles vun der Douane hunn am Ganzen 18 Kilogramm Droge saiséiert.

An enger éischter Affär konnte si 10 Kilogramm Heroin an eng grouss Zomm Geld sécherstellen. An enger zweeter Affär hunn Douanieren an Zesummenaarbecht mat den däitsche Kolleegen iwwer 8 Kilogramm Extasy aus Holland saiséiert.

Offiziellt Schreiwes

Deux succès de l'Administration des douanes et accises dans la lutte anti drogues (13.12.2021)

Communiqué par : Administration des douanes et accises

Les agents de l'Inspection anti drogues et produits sensibles de l'Administration des douanes et accises ont mis fin à un trafic et vente de stupéfiants sur le territoire du Luxembourg.

Dans une première affaire, une quantité considérable d'héroïne, ainsi qu'une importante somme d'argent ont pu être saisies lors de l'interpellation des revendeurs (photo).

L'enquête, menée par les douanes, a permis de dévoiler l'importation et la revente de plus de 10 kg d'héroïne sur le territoire national.

Dans une autre affaire, les douaniers ont, en collaboration avec leurs homologues allemands, saisi plus de 8 kg de méthamphétamine, plus connue sous le nom d'ecstasy, en provenance des Pays-Bas.