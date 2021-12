D'Corona-Kris ka jiddereen treffen, mä dacks trëfft et déi am häertsten, déi sou wéi sou schonn an eiser Gesellschaft benodeelegt sinn.

Mënschen, déi dat soziaalt Netz net opgefaangen huet an déi kee gudden Zougang zu medezinescher Versuergung hunn. Deenen hëllefen, och dat ass d'Zil vu Médecins du Monde. Datt Hëllef dréngend néideg ass, weist och den neiste Rapport vun der Organisatioun. De President vu Médecins du Monde Lëtzebuerg, den Dokter Bernard Thill, war e Méindeg den Owend eisen Invité am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg.