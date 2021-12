Dat tëscht dem Stafelter an Eesebuer, um CR329 a Richtung Uewerwampech an op der N17B Furen an Direktioun Bëttel.

A sengem Bulletin mat de CGDIS 5 Accidenter e Méindeg den Owend mat jeeweils engem Blesséierten. Eng éischte Kéier hat et kuerz no 18 Auer um CR119 vum Stafelter a Richtung Eesebuer gerabbelt. Géint 18.45 Auer hat sech um CR329 Nidderwampech a Richtung Uewerwampech e weidert Gefier iwwerschloen. Zu Stroossen sinn an der Rue du Bois zwee Autoen net laanschtenee komm. Op der N17B Furen an Direktioun Bëttel ass géint 20.23 Auer e Won op der Kopp gelant. Da krut e Gefier zu Rammerech an der Rue Principale e Luuchtepotto ze paken.