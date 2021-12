Ëm wat geet et an der Affär ëm Bombardementer op der libescher Grenz zu Ägypten, an där déi lëtzebuergescher Firma CAE Aviation verwéckelt ass?

Déi ägyptesch Regierung huet jorelaang Zivilisten op der Grenz mat Libyen bombardéiert. An dat wéinst Donnéeën, déi vun der lëtzebuergescher Firma CAE Aviation weidergereecht goufen. Esou ass et an de Recherchen an de Presseberichter vun Disclose ze liesen. Am Optrag vun der franséischer Arméi huet déi lëtzebuergesch Firma nämlech Opkläerungsflich an Ägypte gemaach. E Skandal, deen elo net dierft ënnert den Teppech gekiert ginn, fënnt d’Initiative Pour un devoir de vigilance. Mee ëm wat geet et an där Affär genee? Honnerte Leit sinn duerch déi militäresch Operatiounen ëmbruecht ginn. Dat well geduecht gouf, et géing sech ëm Passeuren handelen. 17 Associatiounen hunn sech an der Initiativ "Pour un devoir de vigilance" zesumme gedoen a wollte sech direkt virum Sëtz vun CAE Aviation um Findel un déi Responsabel riichten. D'Firma soll hir Verantwortung iwwerhuelen, mee och d'Politik, sou de Jean-Louis Zeien, ee vun den Organisateuren vun der Actioun.

Op Nofro hin, wollt sech vun de Responsabele vun CAE Aviation awer keen zum Virfall äusseren. Dowéinst huet d'Initiativ hiren Appell an d'Bréifkëscht geheit. Vu politescher Säit krut den Ausseminister Jean Asselborn eng parlamentaresch Fro zu deem Dossier gestallt, déi dem Jean-Louis Zeien no awer enttäuschend beäntwert gouf.

Wisou de Ministère sech net méi kloer positionéiert, wéist ee net. Denkbar ass, dass dat wéinst de militäresche Froen esou wier. Oder och nach, well déi lëtzebuergesch Firma am Optrag vun der franséischer Arméi gehandelt huet.

D'Affär sollt awer elo net ënnert den Teppech gekiert ginn, dowéinst wëll ee mat esou Aktiounen wéi virum Sëtz vun CAE Aviation en Zeeche setzen.

Géing e Liwwerkettegesetz géint esou Fäll hëllefen?

Mat engem Liwwerkettegesetz wier dëst Skandal net geschitt, war op der Plaz vun den Mat-Organisateuren vun der Actioun, dem Jean-Louis Zeien an dem Antoniya Argirova ze héieren. D'Entreprise wier nämlech dann verflicht gewiescht, eng Risikoanalyse am Bezuch op méiglech Mënscherechtsverletzungen ze maachen. Fir d'Antoniya Argirova wier d’Beispill vun CAE Aviation en däitleche Beweis, dass et zu Lëtzebuerg eng juristesch Lacune gëtt wat d’Entreprisen an d’Mënscherechter ugeet. Den Ament gëtt et kee Gesetz, dat et dem Staat kéint erméiglechen géint esou Fäll virzegoen an och d’Affer ze entschiedegen.

D'Presseberichter vun Disclose weisen zudeem och, dass relativ fréi Ongereimtheeten festgestallt goufen, ma trotzdeem wier déi militäresch Operatioun net gestoppt ginn. Vun 2016 bis 2018 ass mat den Opklärungsflich weidergemaach ginn.

Wat ka Lëtzebuerg maachen, fir d’Mënscherechter ëmzesetzen?

Och als klengt Land kéint Lëtzebuerg mat engem nationale Gesetz géint Mënscherechtsverletzunge virgoen, huet den Jean-Louis Zeien ganz däitlech gesot. Dat wier och d’Responsabilitéit vun der Regierung, wann et esou villen a grousse Firmaen erlaabt gëtt, hei e Sëtz ze hunn.

Als Member vum Mënscherechtsrot vun de Vereente Natiounen misst Lëtzebuerg mam gudde Beispill virgoen an sech net vertréischte loossen mat der Aussiicht op en europäescht Gesetz.

Deen heite Fall wier awer just ee Beispill, esou nach d'Initiative Pour un devoir de vigilance. Dowéinst wéilt een an Zukunft nach weider op esou Mëssstänn opmierksam maachen.