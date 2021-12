Maximal 26 Poste ginn ofgeschaaft, hunn d'Gewerkschaften en Dënschdeg de Moien annoncéiert.

D'Aleba, den OGBL an den LCGB si sech mam Patron iwwert Mesurë fir de Maintien dans l'emploi an iwwert sozial a finanziell Begleetmesuren eens ginn. Wéi et vu Statec heescht, beschäftegt Natixis 110 Leit hei am Land.