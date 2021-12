Dat schreiwen déi dräi grouss Gewerkschaften en Dënschdeg de Mëtteg an engem Communiqué, an deem si sech och iwwer d'Iwwerhieflechkeet opreegen.

D’Tripartite, d’Reunioun tëscht Regierung, Gewerkschaften a Patronat e Méindeg, dat war eng "Nullnummer". Dat kritiséieren d’Gewerkschaften OGBL, LCGB a CGFP en Dënschdeg an engem gemeinsame Schreiwes. D’Reaktioun vun der Regierung op déi divers Proposen a Fuerderunge vu de Gewerkschafte wier vun "Iwwerhieflechkeet" gepräägt gewiescht.

Besonnesch de Premier Xavier Bettel hätt gesot, d'Klima- a Logementsfroen hätten näischt op enger Tripartite verluer. Wéi wann dës Beräicher net an enger Kris wieren, sou d’Gewerkschaften. Den OGBL, den LCGB an d’CGFP wëlle sech eegenen Aussoen no trotzdeem weider fir eng Stäerkung vun der Kafkraaft asetzen, an d’Inegalitéiten, déi um Klamme sinn, bekämpfen.

Dowéinst hätt een awer och de Logement sollen uschwätzen, esou de Steve Heiliger, Generalsekretär vun der CGFP. Hien bedauert, dass d’Gewerkschaften eng Partie Themen am Viraus virgeschloen hätten, ma d’Regierung den Ordre du Jour awer net adaptéiere wollt.

Wat de Logement ugeet, wier een op de Wunnengsbauministère verwise ginn. D’CGFP schwätzt vun enger Logementskrise a well d’Tripartite e Kriseninstrument ass, hätt een de Logement och gutt kënnen an d’Gespréicher integréieren, esou wéi d’Spekulatiounssteier. Wat d’Kafkraaft ugeet, esou fënnt d’CGFP, dass d’Mesuren, déi bis ewell geholl goufen, net duerginn. Gratis Iessen an der Kantin fir d’Kanner oder d’Erhéijung vun der Allocation de Vie Chère gi net duer, fir déi enorm Hausse um Logementsmarché opzefänken. Och d’Liewenskäschten an d’Energiepräisser droen dozou bäi, dass d’Kafkraaft den Ament éischter ofhëlt.

Och wann d’Steierreform net integral an dëser Legislaturperiod kann ëmgesat ginn, esou wier et awer elo un der Zäit, fir wéinstens punktuell Ännerungen unzegoen, wéi d’Adaptatioun vum Barème oder d’Steierklass 1A.