Een zu Lëtzebuerg ugemellten Auto ass géint 1.30 Auer an der Géigend vun Athus virun enger Policekontroll geflücht.

D’Lëtzebuerger Police huet de selwechten Auto mat 3 Männer u Bord zu Rodange lokaliséiert. Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, datt et e belschen Haftbefeel géint de Chauffeur gouf. De Mann gouf festgeholl an hien hat e Mëttwoch de Moie Rendez-vous mam Untersuchungsriichter. Bei der Kontroll huet d’Police och festgestallt, datt de Mann ënner Afloss vun Alkohol stoung an eng kleng Quantitéit Marihuana bei sech hat.