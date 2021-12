D'Privatschoul Sainte-Sophie proposéiert den Elteren wéinst der aktueller Infektiounslag hir Kanner aus dem Fondamental net méi an d'Schoul ze schécken.

D'Coursë kënnen och fräiwëlleg vun doheem suivéiert ginn. Et hätt ee wëllen de Familljen a Kanner entgéintkommen, sot den Direkter Alain Simonelli op eis Nofro hin. De Gros vun de Schüler a Schülerinnen géif awer wuel regulär nach bis e Freideg an d'Schoul kommen. D'Inzidenz bei de Covid-Infektiounen ass den Ament jo besonnesch am Fondamental héich. Am neie Covid-Gesetz, dat en Donneschdeg an der Chamber gestëmmt gëtt, si keng gréisser Adaptatiounen an der Schoul virgesinn. Bis ewell huet den Educatiounsministère och keng verlängert Chrëschtvakanz respektiv generaliséierten Homeschooling virgesinn.