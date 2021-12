An der Woch vum 6. op den 12. Dezember sinn am Grand-Duché 2.593 Leit positiv getest ginn. Dat ass eng Baisse vu 4% par rapport zu der Woch virdrun.

Iwwer 30.500 PCR-Tester goufe lescht Woch duerchgefouert. D'Inzidenz vun den net-geimpfte Leit louch an deem Zäitraum bei 653,18 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner, bei deene mat engem kompletten Impfscheema war et eng Inzidenz vun 287,57. D'Zuel vun den aktiven Neiinfektiounen ass vu 5.098 op 5.341 an d'Luucht gaangen. 88.067 Awunner gëllen als geheelt. Den Altersduerchschnëtt vun de Persounen, déi sech mam Coronavirus infizéiert hunn, bleift stabel bei 33,4 Joer.

Tëscht dem 6. an dem 12. Dezember si weider 9 Leit a Relatioun mat hirer Corona-Infektioun verscheet. Den Altersduerchschnëtt vun den Doudesaffer läit bei 72 Joer.



Mat Bléck op d'Hospitalisatioune geet aus dem neie Wocheréckbléck vun der Santé ervir, datt 26 vu 55 Patienten op de Soins normaux net geimpft waren; 29 ware komplett vaccinéiert. Op den Intensivstatioune ware 16 vun 23 Patienten net geimpft. 55 nei Admissioune goufen et iwwerdeems lescht Woch an de Spideeler. Dat sinn der 5 méi wéi déi Woch virdrun. Op den Intensivstatiounen ass d'Zuel vun de beluechte Better vu 16 op 23 geklommen. D'Altersmoyenne vun den hospitaliséierte Patienten ass vu 64 op 56 erofgaangen.

Den effektive Reproduktiounstaux läit mëttlerweil nees ënnert 1. Och d'7-Deeg-Inzidenz ass am Grand-Duché méi niddreg gi vu 425 op 408 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner. Am héchsten ass de Wäert an der Alterskategorie 0-14 Joer mat 667 Fäll op 100.000 Awunner, am niddregste bei de Residenten iwwer 75 Joer. Do sinn et 128 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner.

5.696 Mënsche ware lescht Woch an Isolatioun, wat e Plus vun 12% ass. Eng Baisse vun 20% gouf et bei de Quarantäne mat 7.051 Leit tëscht dem 6. an dem 12. Dezember. Déi meescht Infizéierter hu sech iwwerdeems an der Famill ugestach (37,8%), 15% vun den Infektioune sinn op d'Schoul zeréckzeféieren (8,7% am Fondamental), 5,5% op d'Aarbecht an 3,7% op de Fräizäitberäich. Bei 32,8% vun de Fäll konnt net ermëttelt ginn, wou sech infizéiert gouf.

Am Réckbléck vun der Santé steet dann nach ze liesen, dass et an der Regionalschoul-Uewersauer eng Infektiounskette gouf. 38 Schüler an 2 Enseignantë goufe positiv getest. Am ganze ware 14 Klasse betraff.

Lescht Woch krute 4.703 Persounen hir 1. Dosis gesprëtzt, fir 3.203 war et déi 2. an 28.181 Leit kruten de Booster-Vaccin. 437.351 Awunner gëllen domat als vollstänneg geimpft, wat 79% vun der Bevëlkerung iwwer 12 Joer entsprécht.

Punkt fir Punkt: Infektiounszuelen an Omikron

An Dänemark, Norwegen a Groussbritannien ginn d'Corona-Neiinfektiounen nees séier an d'Luucht. D'Omikron-Variant huet sech a verschiddenen europäesche Staate schonn duerchgesat an d'Delta-Variant ersat.

Wéi sinn déi aktuell Entwécklungen zu Lëtzebuerg a wat ass ze erwaarden, wann och hei am Land dës Variant, déi eng éischte Kéier a Südafrika beschriwwe gouf, Fouss faasst? E kuerzen Iwwerbléck.

Schreiwes

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 6 au 12 décembre (15.12.2021)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 6 au 12 décembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a légèrement diminué de 2.699 à 2.593 (-4%).

Parmi les 2.593 infections détectées cette semaine, le taux d'incidence est de 653,18 pour 100.000 personnes non-vaccinées et de 287,57 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet.

A noter que les personnes non vaccinées ont plus de 2 fois plus de risque d'être infectées que les personnes avec un schéma vaccinal complet.

Parmi les hospitalisations, 26 patients sur 55 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (29 avaient un schéma vaccinal complet), alors que 16 patients sur 23 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 6 au 12 décembre a augmenté de 30.274 à 30.536.

41 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 35 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 617. Depuis l'introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 6 au 12 décembre). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 12 décembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 5.341 par rapport à 5.098 au 5 décembre et le nombre de personnes guéries est passé à 88.067 (par rapport à 85.729). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est resté stable à 33,4 ans.

Pour la semaine du 6 au 12 décembre, 9 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 72 ans.

Dans les hôpitaux, 55 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 50 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 16 à 23. La moyenne d'âge des patients hospitalisés a diminué de 64 à 56 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 0,98 (1,03 la semaine précédente), alors que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 8,92% à 8,49%.

Le taux d'incidence a diminué à 408 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 425 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence a diminué dans toutes les tranches d'âge sauf chez les 30-44 ans (+7%). La plus grande diminution est enregistrée chez les 75 ans ou plus (-13%) suivi des 0-14 ans (-12%). Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans avec 667 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence le plus bas est enregistré dans la tranche d'âge des 75 ans ou plus (128 cas pour 100.000 habitants).

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 6 au 12 décembre, 5.696 personnes se trouvaient en isolement (+12%) et 7.051 en quarantaine (-20%).

Contaminations

Pour les 2.593 nouveaux cas (enregistrés entre le 6 au 12 décembre 2021) , le cercle familial (37,8%) reste la source la plus fréquente, suivi par l'éducation (15,3%) principalement l'éducation fondamentale (8,7%), le travail (5,5%) et les loisirs (3,7%). Le pourcentage des sources indéterminées augmente (32,8%).

• Situations particulières en milieu scolaire

Scénario 4 à l'École Régionale Harlange (Regionalschoul-Uewersauer)

Durant la semaine du 6 au 12 décembre 2021, 38 élèves et deux enseignants ont été testés positifs dans 14 classes différentes.

Au cycle 2, une des classes a été touchée par un scénario 4. Deux élèves avaient été diagnostiqués positifs le 1er décembre. Suite à un troisième cas positif diagnostiqué le 3 décembre, la classe a été mise en quarantaine jusqu'au 10 décembre. Par la suite, six autres élèves et un enseignant ont été diagnostiqués positifs.

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 6 au 12 décembre, 36.087 doses ont été administrées au total. 4.703 personnes ont reçu une 1re dose, 3.203 une 2e et 28.181 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 14 décembre à 983.706.

437.351 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable (donc la population 12+).

Vaccination des enfants vulnérables à la COVID-19

Comme décidé lors du Conseil de gouvernement en date du 10 décembre et sur base de l'avis du Conseil supérieur de maladies infectieuses (CSMI) intervenu en date du 29 novembre, les enfants vulnérables âgés de 5 à 11 ans ainsi que pour ceux en contact régulier avec des personnes vulnérables auront la possibilité de se faire vacciner volontairement.

Pour prendre rendez-vous, les enfants vulnérables et les enfants en contact régulier avec des personnes vulnérables selon la définition retenue par le Conseil supérieur des maladies infectieuses pourront être inscrits via leur médecin ou pédiatre depuis le 14 décembre et recevront alors une invitation par courrier postal. La vaccination peut aussi être réalisée directement par les médecins qui participent à la vaccination des enfants.

Le gouvernement attend la publication d'une étude sur les retours d'expérience de la vaccination des enfants aux Etats-Unis avant de se positionner sur l'ouverture de la vaccination pour tous les enfants âgés de 5 à 11 ans.

IMPF'O'DAY - « Lët'z talk about vaccination » : Table ronde et Q&A sur la vaccination contre la COVID-19

Dans le cadre de la semaine de la vaccination (Impfwoch), le ministère de la Santé a organisé la journée IMPF'O'DAY le 11 décembre composée de deux conférences-débats. La conférence du matin s'adressait au secteur de la santé, tandis que celle de l'après-midi était dédiée au grand public.

L'enregistrement de la séance destinée au grand public peut être visionnée sur https://youtu.be/SY7pKjUhd_4

Lancement de l'action "#Lëtzebuergtestsech" : Vacciné ou non, faire un test COVID-19 reste primordial !

Afin d'avoir un aperçu plus précis de l'évolution de l'infection dans le pays, le gouvernement luxembourgeois organise du 13 au 19 décembre l'action #Lëtzebuergtestsech.

Dans ce contexte, chaque ménage du Luxembourg a reçu un courrier postal dans la semaine du 6 au 12 décembre, l'invitant à récupérer un kit de 5 autotests antigéniques. La distribution de ces kits vise à inciter les gens de se tester collectivement lors de deux jours dans la semaine 13 au 19 décembre (avec un espace de 3 à 4 jours entre les deux tests).

Les détails sur la participation pourront être consultés sur www.sante.lu .

Séances Q&A et séances de test collectif en direct sur Facebook à ne pas rater !

Dans le cadre de la semaine de test (13 au 19 décembre), le ministère de la Santé a programmé des séances en direct sur sa page Facebook :

• Live Q+A (hebdomadaire) : 16 décembre 2021 de 17h00 à 18h00

Thème: Froen un d'Santé - Lëtzebuerg test sech

Avec le virologue de la Direction de la santé Dr Thomas Dentzer, et le directeur du LNS Pr Dr Friedrich Mühlschlegel.

• Live TESTING : 17 décembre 2021 de 12h00 à 12h30

Thème: #Lëtzebuergtestsech

Avec le virologue de la Direction de la santé Dr Thomas Dentzer, et le directeur de la Santé Dr Jean-Claude Schmit.

« Pop Up » Vaccination: Lëtzebuerg léisst sech impfen

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires (« Pop Up » Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

La liste de tous les nouveaux spots de vaccinations, qui grandit de jour en jour et qui est actualisée de façon continue, peut être consultée à partir du site web se présentant sous un nouveau design: https://impfen.lu/

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 6 au 12 décembre a montré une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. Les résultats de cette semaine montrent un flux du SARS-CoV-2 équivalent à celui des deux dernières semaines, avec une stabilisation confirmée du signal à un niveau élevé. Une tendance similaire est également observée au niveau régional pour la plupart des stations d'épuration analysées, sans disparités régionales. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST : https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/