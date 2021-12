Dat gouf e Mëttwoch am Regierungsrot festgehalen, no engem Avis vum Conseil supérieur des maladies infectieuses.

E Méindeg sollen déi éischt Invitatiounen eraus goen.

Vum 3. Januar 2022 u gëtt den Delai dann op 4 Méint verkierzt ginn, déi also minimum tëscht der 2. an der 3. Impfung leien.

Offiziellt Schreiwes

Vaccination COVID-19 : délai avant le « booster » réduit à 5 mois

Communiqué par : ministère d'État / ministère de la Santé

En raison de la vague épidémique actuelle, de la menace du variant omicron et de l'incidence croissante des hospitalisations chez des personnes vaccinées, et suivant les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) émises le 14 décembre, il a été retenu lors du Conseil de gouvernement du 15 décembre de réduire l'intervalle entre la dernière injection d'une vaccination avec Pfizer ou Moderna et la dose « booster » de 6 à 5 mois.

Le gouvernement envisage de procéder en deux temps. À partir des invitations qui seront envoyés en début de la semaine prochaine et jusqu'à la fin de l'année, le rappel vaccinal sera ouvert dès 5 mois après la dernière injection. À partir des invitations qui seront envoyées dans la semaine du 3 janvier 2022, le rappel sera déjà possible après 4 mois.

Le rappel est administré au moins 5 mois après la dernière dose d'une primovaccination complète ou, si la primovaccination a reposé sur le vaccin Vaxzevria (AstraZeneca), au moins 4 mois après la dernière dose du schéma initial. Le produit vaccinal utilisé pour le rappel est un vaccin à ARNm, quel que soit le vaccin administré en primovaccination :

• Soit Comirnaty (Pfizer/BioNTech), 30 ug (dose entière)

• Soit Spikevax (Moderna), 50 ug (demi-dose)

Le rappel peut reposer sur un vaccin à ARNm différent de celui qui a été utilisé pour la primovaccination.

Pour les personnes immunodéprimées, les personnes ayant bénéficié d'une greffe d'organe et les personnes sous dialyse rénale, la primovaccination inclut une dose additionnelle (schéma à 0, 28 et 84 jours, voir à ce sujet la recommandation du 2 juillet 2021) ; un rappel est indiqué après un intervalle d'au moins 5 mois.

La réponse immunitaire et la protection contre le SARS-CoV-2



Les données luxembourgeoises d'effectivité vaccinale sur la population âgée de 70 ans et plus complètement vaccinée sont rassurantes : 85% contre les infections, 99% contre les hospitalisations et 92 % contre les décès associés au SARS-CoV-2. Il y a donc presque neuf fois moins de risque d'être infecté et dix fois moins d'hospitalisations pour COVID-19 chez les personnes complètement vaccinées de 70 ans et plus. Une protection similaire est observée chez les résidents du même âge des structures d'hébergement pour personnes âgées, avec une réduction des infections de 90%, des hospitalisations de 98% et des décès de 96%, après la deuxième dose.

L'impact de la vaccination contre la transmission

Plusieurs études ont démontré que les vaccins contre la COVID-19 réduisaient la transmission du SARS-CoV-2 de l'ordre de 50 à 60%, y compris au sein de communautés de personnes âgées. Ces études ont été menées alors que le variant alpha était prédominant ; l'effectivité vaccinale contre la transmission du variant delta pourrait être inférieure.

Cependant, il a été démontré que la charge virale des personnes infectées décroit plus rapidement si elles ont bénéficié d'un schéma vaccinal complet.1 Il a été montré qu'un rappel vaccinal a un effet sur la transmission du SARS-CoV-2, en réduisant la charge virale en cas d'infection.

Comment prendre rendez-vous?



Les personnes concernées recevront une invitation de la part du gouvernement luxembourgeois par courrier postal pour se faire vacciner avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous dans un des 4 centres de vaccination ou auprès de leur médecin.

La liste des centres de vaccination et des médecins qui participent à la campagne de vaccination est disponible sur le site impfen.lu.

Une assistance personnalisée est également offerte à travers la hotline mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533.