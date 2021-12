Wéi de Ministère de la Sécurité sociale matdeelt, hätt ee mat den Nopeschlänner d'Ofkommes iwwert den Teletravail bis Enn Juni 2022 verlängert.

Esou gi fir d'Frontalieren déi Deeg, déi si bis den 30. Juni 2022 am Homeoffice maachen, net bei de Sozialversécherungsvirschrëfte consideréiert.

Dës Reegelung, déi wéinst der Coronapandemie a Kraaft gesat gouf, wier u sech den 31. Dezember 2021 ausgelaf a gouf elo fir en halleft Joer verlängert. Den Teletravail gëllt jo als ee vun de wichtege Mëttelen an der Lutte géint d'Pandemie.

U sech ass et jo esou, datt wann eng Persoun, déi an engem EU-Land lieft an an engem anere schafft, méi wéi 25 Prozent vun hiren Aarbechtsstonnen am Heemechtsland mécht, dann och an d'Sozialversécherunge vum Heemechtsland wiesselt an net, wéi an anere Fäll, am Aarbechtsland verséchert ass.

De Communiqué