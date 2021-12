Op der Areler Strooss huet et géint 16.45 Auer gebrannt. D'Pompjeeë vu Bartreng, Stroossen, Mamer an aus der Stad goufen op d'Plaz geruff.

Wéi et vum CGDIS heescht, ass keng Persoun blesséiert ginn.

Am Laf vum Donneschdeg huet et iwwerdeems 3 Mol uechter d'Land geknuppt. Géint 11.30 Auer ass en Auto op der N17B bei Bëttel a Richtung Furen an e Bam gerannt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vun Dikrech an Tandel versuergt.

Op der N10 vu Mäertert a Richtung Gréiwemaacher koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Gefierer. Hei goufen et dräi Blesséierter. Op der Plaz waren de CIS Gréiwemaacher-Mäertert an d'Rettungsdéngschter vu Jonglënster an Iechternach.

No engem Accident zu Keel an der Rue de Tétange géint 11.50 Auer huet d'Strooss misse gebotzt ginn.