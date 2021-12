De Staatslabo LNS huet e Freideg am neie Rapport Detailer iwwert d'Sequenzéierunge ginn, déi an der 48. Kalennerwoch duerchgefouert goufen.

Analyséiert goufen 1.158 Prouwen. An deem Zäitraum goufen 2.699 Persoune positiv getest. Alleguerten d'Prouwen, déi an der 48. Kalennerwoch sequenzéiert goufen, sinn op d'Delta-Mutatioun zeréckzeféieren. Den éischten Omikron-Fall gouf an de Prouwe vun der 49. Woch entdeckt.

D'AY.43-Linn kënnt mat 34,8 % am heefegste vir, AY.4 op Plaz 2 mat 11,8% an AY.98.1 op drëtter Plaz mat 8,4%.

Iwwerdeems gouf mat 27 detektéierte positive Grippe-Prouwen den entspriechende Seuil depasséiert, deen d'Epidemie-Saison alaut, sou wéi se den ECDC festgeluecht huet.

PDF: Rapport LNS

Schreiwes

Le LNS a analysé 812 échantillons provenant de résidents au Luxembourg (sur un total de 2699 cas au Grand-Duché de Luxembourg) au cours de la semaine 48/2021. Ce chiffre n'atteint pas les nouvelles recommandations de l'ECDC pour détecter les variants émergents à une prévalence de 1% (taille minimale de l'échantillon de 927). Au total 1158 spécimens nationaux ont été analysés au niveau national, comprenant les résultats du dépistage complémentaire par PCR. Tous les échantillons séquencés en semaine 48 ont été attribués au variant Delta. Le premier cas Omicron a été détecté parmi les spécimens de la semaine 49. Les lignées les plus fréquentes sont AY.43 (34,8%), AY.4 (11,8%) et AY.98.1 (8,4%). Une distribution similaire a été observée pour les groupes cibles (spécimens hospitaliers et cas de percée post-vaccinale). Quant aux mutations sous surveillance, elles n'ont révélé aucun comportement exceptionnel, restant en accord avec les lignées observées.

Par ailleurs, le réseau de surveillance sentinelle a identifié 27 cas de syndrome grippal, dépassant ainsi le seuil recommandé pour la nouvelle saison épidémique, selon les lignes directrices du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

La mise à jour du rapport ReViLux (surveillance des infections respiratoires aiguës) vient d'être publiée sur le site web du Laboratoire national de santé : https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/