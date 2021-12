NorthStar ass den éischte kommerziellen Iwwerwaachungsdéngscht, deen net vum Buedem operéiert, mee vum Weltraum aus.

De Weltraum observéieren a mat hirer Satellitteflott vum Weltraum aus Schrott an aner Objeten identifizéieren: dat huet sech déi kanadesch Entreprise NorthStar virgeholl an domat ass se déi éischt Entreprise iwwerhaapt op der Welt. A genee dës Firma etabléiert elo hiren europäesche Sëtz zu Lëtzebuerg.

Satellittebiller si wichteg, fir kënnen eng ganz Rei Problemer, wéi Schied vun Ëmweltkatastrophen z'erkennen. Se ginn awer ëmmer méi duerch Kollisioune mat Weltraumschrott beschiedegt.

"Et gëtt graff geschat, datt am Moment eng ronn 7000 Satellitten am Espace sinn, dovunner sinn der nëmmen nach d'Hallschecht aktiv, 50 Satellitte sinn am Moment mat Lëtzebuerger Lizenz ënnerwee. Et si ronn 900.000 Debrisen, déi bekannt sinn a méi grouss si wéi een Zentimeter", erkläert de Wirtschaftsminister Franz Fayot.

Et muss e Wee fonnt ginn, fir d'Satellitte viru Kollisiounen ze schützen. A genee do setzt d'kanadesch Entreprise NorthStar un. Si observéieren de Weltraum, fir Weltraumschrott ze detektéieren. Fir Lëtzebuerg wier eng Kooperatioun mat NorthStar genee dat Richtegt. Zanter 40 Joren ass d'Land e Pionéier, wann et drëms geet, Kooperatioune mat innovativen Entreprisen a Weltraum-Secteur anzegoen. A genee des Virreiderpositioun soll elo weider ausgebaut ginn. Dofir investéiert de Luxembourg Future Fund och an d'Firma.

"Et ass wéi gesot eng Entreprise, déi eenzegaarteg ass, well se eng Solutioun huet, déi aus dem Espace eraus déi Observatioun do ka maachen, dofir investéiert d'Lëtzebuerger Regierung 10 Milliounen Euro via de Luxembourg Future Fund a NorthStar", sou de Franz Fayot.

NorthStar ass also den éischte kommerziellen Iwwerwaachungsdéngscht, deen net vum Buedem operéiert, mee vum Weltraum aus. Doduerch kënnen Informatioune méi dacks a méi genee ofgeruff ginn. D'Konstellatioun vu Satellitten ass da speziell, well se eng komplett Vue op de Weltraumschrott huet a sou eng sécher Navigatioun erméiglecht. Zu Lëtzebuerg wëll d'Entreprise dann ënner anerem Produite fir d'Detektioun vun Objeten entwéckelen. Well d'Informatiounen aus dem Weltraum awer een enorm groussen Daten-Set generéieren, kritt d'kanadesch Firma vu Lëtzebuerg de Supercomputer Meluxina zur Verfügung gestallt.

"NorthStar ass eng vun deenen Entreprisen, déi wäert kënnen eise Supercomputer gebrauchen, fir Berechnungen ze maache mat deenen Daten, déi gesammelt ginn, iwwer Debris an iwwer Space Traffic Management an dat ass natierlech eng Hellewull un Donnéeën, déi iwwer e Supercomputer ka besser verschaff ginn."

An Zäiten, wou de Weltraum ëmmer méi kommerzialiséiert géing ginn, wier et awer wichteg, dass dësen nohalteg genotzt gëtt a sou wéineg Knascht wéi méiglech hannerlooss gëtt. De President a Grënner vu NorthStar Stewart Bain: "And the space has hardly been left the way we found it, it was clean when I was born and I would like to do everything I can to make sure it stays that way."

E méi séchere Weltraum garantéieren - dat ass d'Missioun vun NorthStar. Wou genee sech d'kanadesch Firma zu Lëtzebuerg wäert néierloossen, ass awer nach net gewosst.