E Freideg war an der Police-Schoul um Findel déi offiziell Zeremonie vun de Kandidaten aus dem Groupe de traitement B1 an C1.

Dat a Presenz vum Henri Kox, Minister fir bannescht Sécherheet, an dem Generaldirekter vun der Police Philippe Schrantz.

Déi nei Poliziste wäerten déi verschidde Police-Kommissariater uechter d'Land an Zukunft verstäerken.

Schreiwes vun der Police

Assermentation de la 1re promotion du groupe de traitement B1 et de la 2e promotion du groupe de traitement C1 du cadre policier

Communiqué de presse



Le vendredi, 17 décembre 2021 a eu lieu la cérémonie d'assermentation des candidats de la 1re promotion du groupe de traitement B1 et de la 2e promotion du groupe de traitement C1 du cadre policier. En présence du ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox et du Directeur Général de la Police luxembourgeoise Philippe Schrantz, 80 candidats ont presté leur serment.

La plupart de ces nouveaux agents renforcera prochainement les différents commissariats de Police à travers le pays.

La cérémonie s'est déroulée à l'École de Police à Luxembourg-Findel sous le régime Covid-Check.

Lors de la cérémonie, le ministre a tenu à remercier les nouveaux membres de la Police d'avoir fait le choix d'une carrière au sein de la Police, et de s'engager à garantir la sécurité de leurs concitoyens et du pays. Malgré les nombreux défis qui les attendant, il s'agit d'une carrière valorisante sur tous les plans, a-t-il conclu.

La prestation de serment intervient après 2 ans de formation à l'École de Police, comprenant notamment une Instruction tactique de base au Centre militaire de Diekirch, des cours théoriques et des stages pratiques. Il s'agit ici d'une des dernières promotions de candidats qui ne font pas partie des trois vagues de recrutement extraordinaire et qui furent encore recrutés selon les anciennes procédures.

Recrutement extraordinaire : Une procédure en deux étapes et une formation axée sur l'expérience pratique pour les recrutements en cours

Afin de justement moderniser la procédure de recrutement afin qu'elle corresponde aux besoins d'un recrutement d'envergure tel qu'il a été mis en place dès en 2020 (1) , les modalités de l'examen-concours avaient été revues l'année passée. Elles s'articulent désormais en deux étapes : une épreuve d'aptitude générale, identique pour toutes les personnes souhaitant travailler auprès de l'État et organisée par le CGPO, et une épreuve spéciale organisée par la Police avec des tests spécifiques. Suite aux expériences de la première vague de recrutement en 2020, le déroulement de l'épreuve spéciale a par conséquent été revu en 2021, avec notamment des adaptations en ce qui concerne la suite des tests et l'ajoute d'un test de culture générale (Plus d'informations et de détails : https://police.public.lu/fr/actualites/2021/11/semaine-46/recrutement-2021-resultat-des-inscriptions-aux-epreuves-speciales.html ).

Alors que la première grande telle vague de recrutement était un succès en 2020, la Police se montre aussi optimiste quant à l'accomplissement de l'objectif de recruter quelque 200 futur(e)s fonctionnaires-stagiaires en 2021. En effet, pendant la période d'inscription du 20 octobre au 3 novembre 2021, 735 candidat(e)s étaient enregistré(e)s pour parcourir les tests d'admission à la formation policière dans les groupes de traitement B1 et C1. Ceux-ci parcourent actuellement une série de tests visant à déterminer leur aptitude au métier et à établir un classement.

La prochaine vague de recrutement policier se déroulera prévisiblement en automne 2022. En attendant, de potentiel(le)s intéressé(e)s peuvent s'informer sur les différentes opportunités de carrière au sein de la Police et les modalités d'admission sur notre landing page police.lu/jobs.

(1) Le plan de recrutement extraordinaire au profit de la Police grand-ducale conclu en 2019 pour les années 2020 à 2022 prévoit un renforcement net de 607 policiers et de 240 personnes dans les carrières civiles échelonné sur trois ans.