E Freideg den Owend goufe fir d'8. Kéier an engem Rapport Informatiounen zu den Niewewierkungen, déi no enger Corona-Impfung opgetruede sinn, publizéiert.

Wéi eng onerwënscht Wierkungen huet de Vaccin géint Covid-19?

Dat suivéiert deen zoustännege Service aus der Santésdirektioun an enker Zesummenaarbecht mat dem "Centre Régional de Pharmacovigilance" vun Nanzeg.

Informatiounen, déi elo fir d'8. Kéier an engem Rapport publizéiert goufen, aus deenen ervirgeet, datt 0,22 Prozent vun all den Dosissen, déi zu Lëtzebuerg verimpft goufen, zu Niewewierkunge gefouert hunn, déi den Autoritéite gemellt goufen.

Rapport Corona-Impfung / Reportage Dany Rasqué

0,22 Prozent, dat ware bis Enn November 2016 Fäll, bei 917.000 Dosisse Vaccin, déi bis dohinner gesprëtzt goufen.

Déi Chiffere muss een och nach emol am Detail kucken, well méi wéi dräi Véierels vun de Fäll gëllen als "net schwéier". Do schwätzt ee vu Symptomer, déi e puer Deeg kënnen unhalen. Symptomer wéi Féiwer, Schüttelfrost, enger Reaktioun op där Plaz, wou ee gepickt gouf, Kappwéi oder Iwwelzegkeet, Duerchfall, Schwindel oder Middegkeet. Alles Reaktiounen, déi bekannt sinn a sech och schonn an den Etüde gewisen hunn. Näischt Anormales, well et alles Zeechen dofir sinn, datt den Immunsystem aktivéiert gëtt.

Zënter dem Ufank vun der Impfcampagne gouf et bei 917.000 Dosisse 451 Fäll, wou d'Niewewierkungen als "grave" bezeechent ginn. A knapp 300 Fäll geet et erëm ëm Grippesymptomer. Déi Fäll ginn awer just als "grave" bezeechent, well d'Leit op der Aarbecht krank gemellt waren oder hiert Doheem wéinst dëse Reaktiounen net konnte verloossen.

Um Enn bleiwen 125 Fäll, wou Leit hu missten hospitaliséiert ginn, 18 Fäll wou Liewesgefor bestanen huet an an 11 Fäll si Leit gestuerwen. All dës Fäll goufen zwar no enger Impfung notéiert, allerdéngs stounge se net onbedéngt a Verbindung mam Vaccin.

Wann ee just de leschte Mount kuckt, do goufen 21 nei Fäll gemellt, déi als schro bezeechent ginn. 11 Mol huet eng Persoun missten hospitaliséiert ginn. Dës Leit haten entweder de Vaccin vu Biontech/Pfizer oder vun Johnson&Johnson kritt.

Schreiwes vun der Santé