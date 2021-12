Suite au lancement des premières missions de vaccination pour les personnes sans-abris en date du 1er et 2 juin 2021 et les 16, 19 et 20 juillet au sein des locaux de la « Wanteraktioun », une mission de vaccination « booster » et primo-vaccination a été organisée en date des 13 et 15 décembre 2021, par les équipes mobiles de vaccination de la Direction de la santé et le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, en étroite collaboration avec les acteurs du terrain. Au cours de ces 2 journées, 102 personnes ont été inscrites pour la vaccination, dont 56 personnes ont reçu une première dose des vaccins BioNTech/Pfizer, Moderna ou Janssen (Johnson&Johnson). 36 personnes ont reçu une deuxième dose et 10 personnes ont reçu une troisième dose des vaccins BioNTech/Pfizer ou Moderna. De plus, 9 personnes ont profité de cette mission de vaccination pour se faire vacciner contre la grippe. Pour ces interventions, et dans le but de se rapprocher des personnes en grande précarité, les équipes mobiles se sont rendues dans les locaux de l’hébergement de nuit à l’Abrigado, dans les locaux de l’Action Hiver au Findel et dans le sud du pays sur le site de la maison paroissiale à Esch-sur-Alzette. Chaque équipe mobile de vaccination était composée d'un médecin chef d'équipe mobile et d'un adjoint administratif et logistique de l'Armée luxembourgeoise, du CGDIS ou des Douanes.