7 Blesséierter mellt de CGDIS bei Accidenter um Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg.

Bei engem Accident op der A13 a Richtung Schengen um 17.15 Auer waren direkt e puer Autoen verwéckelt. Hei goufen 3 Persoune blesséiert. Op der Lëtzebuerger Strooss zu Nidderkäerjeng gouf eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert.

Kuerz virun eng Auer um Samschdeg de Moie sinn an der Rue du Cents an der Stad zwee Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf blesséiert. Géint 3.30 Auer krut en Auto eng Ambulanz zu Esch ze paken, och hei gouf et ee Blesséierten.

Esou och bei engem Autosaccident an der Käler Strooss zu Diddeleng kuerz viru 4 Auer de Moien.

Dann huet de CGDIS nach zwee Bränn gemellt, eng Kéier zu Wolz an der Rue Michel Thilges an eng Kéier an der Stad um Cents. Béid Kéiere gouf kee verwonnt.