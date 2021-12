Dës Woch geet et an eisem Joresréckbléck ëm déi politesch Skandaler, déi mer dëst Joer zu Lëtzebuerg duerchgemaach hunn.

An där politesch Onroue goufen et eng jett, mat Premièrë wéi nach ni virdrun.

Eng Lëtzebuerger EU-Deputéiert, déi wéinst Mobbing gespaart gëtt.

Eng grouss Vollekspartei, déi hiren eegene President viru Geriicht hëlt.

E Premier, dee grave Plagiat virgehäit kritt.

3 Ministeren, déi um Enn vum Joer hirer Wee ginn an dat an engem Ament, wou déi aktuell Regierung - de Sondagen no - hir Majoritéit verléiert.

Ofschloss vun eiser Retroserie, wat déi politesch Aktualitéit nieft der Covid-Kris ugeet. Bei deene Gréngen, déi déi Jore virdrun net vu Krise verschount gi waren, war et dëst Joer méi roueg. D'ADR huet virun allem Enn vum Joer vu sech schwätze gedoen.

Et war ee politesch waarmen Hierscht. D'CSV iwwerrascht mat hirem Revirement a Saache Verfassungsreferendum. Bei der Chamberpetitioun kommen awer net déi néideg Ënnerschrëften zesummen. An och bei der Ënnerschrëftenaktioun, déi bis den 20. Dezember op de Gemenge gelaf ass, kommen net genuch Ënnerschrëften zesummen.

De Claude Wiseler: "Mir wollte mat där Ouverture, déi mir gemaach hunn, einfach kucken, wéi wäit de Wëlle sech géing ausdrécke vun de Leit, fir op de Wee vun engem Referendum ze goen. Mir stellen heimat fest, datt déi grouss Well sech esou net declenchéiert huet an dofir ass de parlamentaresche Wee, dee Wee, dee mir lo wëlle goen."

De Fernand Kartheiser: "Mä dat ännert awer strictement näischt un der Positioun vun der ADR. Mir bleiwen dobäi, eng Partei, déi dat versprach huet virun de Walen, muss hiert Verspriechen halen, soss hu mir e Problem mat der politescher Kultur hei zu Lëtzebuerg."

Der ADR hir Linn, fir de Leit bei der Impffro méi Fräiheeten ze loossen, kënnt bei Deeler vun der Wielerschaft un. Der leschter Sonndesfro no zielt d'Reformpartei nieft de Piraten an der LSAP zu de Gewënner.

An der eegener Partei kritiséiert a vun den anere Parteien zum Récktrëtt opgefuerdert, gëtt allerdéngs den ADR-Deputéierte Roy Reding mat Aussoe wéi déi, dass hien Omikron aus Südafrika géif matbréngen.

De Fred Keup: "De Roy Reding huet seng Feeler an der Chamber selwer genannt an hien huet dat och an der Chamber erkläert. An ech sinn och der Meenung, datt de Roy Reding Feeler gemaach huet. Ech hoffen, dass en déi net méi mécht."

Bei deene Gréngen ass d'Joer mat deels neie Gesiichter méi roueg verlaf, allerdéngs geet de fréiere Justizminister a Vizepremier, Félix Braz géint seng Partei vir, well hie seng Demissioun onfräiwëlleg a forcéiert fonnt huet an net averstanen ass mat den Indemnitéiten, déi hie krut. D'Partei ass méi wéi schlecht drun.

De Meris Sehovic, Co-Parteipresident: "Mir waren an enger immens schwéierer Situatioun. Mir hu missen decidéieren an ofweien tëscht op der enger Säit, wéi geet et eisem Frënd dem Félix, an op der anerer Säit awer och der Responsabilitéit, déi mir hunn, fir dëst Land a fir seng Leit."

Net gutt fir den Image vun der Partei. Och beim Dossier Superdreckskëscht muss d'Ëmweltministesch rudderen a bei der COP26 hätt ee sech wuel méi erwaart. Déi Gréng hale sech awer zimmlech stabel, an de Sondagen allerdéngs packt am November kee Gréngen et méi an d'Top 10.

Dee féiert weider kloer d'Paulette Lenert un. Wéi si 2020 de Ministère vum Etienne Schneider iwwerholl hat, war d'Welt nach an der Rei. Vun do un ass d'Politik-Newcomerin awer am permanenten Asaz géint d'Pandemie. Enn Mäerz geet d'Paulette Lenert beim Spadséieren zesummen a gëtt vu sech opfonnt.

Mir sinn Enn vum Joer: D'Covid-Zuele klammen. D'Zuel vun den Hospitalisatiounen hëlt zou. Eng nei Variant daucht op. D'Regierung reagéiert mat méi strenge Reegelen. D'Stëmmung am Land heizt sech op.

Mir starten an een neit Corona-Joer. Ongewëss, wat d'Entwécklung vun der Pandemie ugeet, spannend, wat déi politesch Zukunft vum Land betrëfft.

D'Paulette Lenert: "Et ass nach e wäite Wee bis d'Walen. Ech hunn et schonn e puer Mol gesot, wann ech bei gudder Gesondheet bleiwen an d'Motivatioun hunn, da wäert ech disponibel si fir mat. Mä wéi, wou a wat, dat ass mir definitiv nach ze fréi."

De Xavier Bettel: "Wat no den nächste Wale geschitt, decidéiert virun allem de Wieler an da kucke mir, wéi eng Verantwortung mir dann och kënnen iwwerhuelen."