Dat ganzt lescht Joer iwwer huet den Dokter Gérard Schockmel d'Pandemie, an och RTL begleet.

Seng roueg Manéier, eng ganz komplex Matière verständlech eriwwer ze bréngen, huet hien esou ze soen, zum "Erklärer vun der Natioun" gemaach.

Fir de Spezialist fir Infektiounskrankheeten, studéiert a gefuerscht op den Universitéiten Oxford a Genève, ass et eng Karriär, déi bal ganz duerch RNA-Vire bestëmmt ass.

E Liewen, an deem awer och d'Musek eng net onwichteg Roll spillt. Am Kader vun eise Joresréckblécker huet de Frank Goetz den Dr. Schockmel an engem bëssen aneren Ëmfeld begéint.