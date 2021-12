E Samschdeg de Moie fréi géint 3 Auer koum et an der Stad an der Rue Dicks an engem Lokal zu enger Ausenanersetzung tëscht zwou Mataarbechterinnen.

Hei huet eng Fra déi aner mat engem Glas an d'Gesiicht geschloen, déi dobäi schwéier blesséiert gouf an an d'Spidol koum. D'Täterin gouf op Uerder vum Parquet festgeholl.