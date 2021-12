E puer mouvementéiert Prozesser aus dësem Joer am Réckbléck vum Diana Hoffmann.

Joresréckbléck 2021: Geriicht

Schëlleger, Onschëlleger, Zeien, Affekoten, Riichter. Dat ass d’Welt vun der Justiz. Wou Affekote flamend Plädoyere fir hir Mandanten halen, dacks bis zum Schluss hir Onschold verdeedegen. Riichter, déi mat den Ugekloten - mol zynesch, mol sarkastesch, mol knallhaart sinn. An dann de Parquet, deen a sengem Requisitoire d’Faiten, eventuell aus enger ganz aner Vue, nach eng Kéier op den Dësch leet.

Eng Welt, an där et ëm perséinlech Tragedien, ëm kalkuléiert kalbliddegt Virgoen, ëm Machenschaften an awer och emol ëm Gier geet. An dësem Réckbléck wäert alles dobäi sinn.

Direkt am Ufank vum Joer ass et ëm eppes gaangen, wouvun esou munch een net genuch ka kréien. Ëm Räichtum an dat léift Geld. Oder war an dësem Fall alles anescht? Sou gesäit et emol den Ugeklote selwer, de Promoteur Flavio Becca. Hien hätt näischt Illegales gemaach, andeems en tëscht 2004 an 2011 eng 842 Luxusaueren am Wäert vu bal 18 Milliounen Euro kaaft huet, seet hien. De Parquet hat him awer Verontreiung vu Firmegelder a Verdacht op Geldwäsch virgehäit. D’Riichter hunn zwee Joer Prisongsstrof mat integralem Sursis gefrot an eng Geldstrof vun 250.000 Euro, souwéi d’Saisie vun den Aueren. De Flavio Becca ass an Appell gaangen, déi 2. Instanz steet nach aus.

E schwéier ze erdroene Prozess war dann deen, wou et dorëm gaangen ass, datt e Papp 2019 zu Wolz säin eegene Jong vun 2 Joer um Trottoir iwwerfuer hat. Wat säi Motiv war, dat wäert hie wuel mat an de Prisong huelen. D’Argumentatioun, wéi et zu deem Virfall komm ass, bei deem hien an de Grupp vu Foussgänger gerannt ass, ass op alle Fall schwéier ze gleewen. Dem Ugeklote seng Affekotin seet, datt hire Mandant schonns laangjäreg gesondheetlech Problemer hätt an un Ënnerzocker géing leiden. Den Dag vum Accident hätt hien e Malaise gehat dee Moment, wou den Auto an de Grupp gerannt ass. Wat genee passéiert ass deen Dag, wéisst hien net, well hien e Blackout hat. Hien hätt awer weder eng Intentioun gehat, nach e Grond, fir een ze iwwerrennen. Dem Parquet no war d’Motiv, datt de Mann sech wollt u senger Ex-Fra rächen. Dofir hätt hien den Auto absichtlech op si, hiert Kand, hiren deemolege Frënd an eng Frëndin mat hirem Kand duergesteiert. D’Riichter hunn eng liewenslaang Prisongsstrof gesprach. Den Ugekloten ass deemno wéineg iwwerraschend an Appell gaangen.

E Prozess, deen da wuel als Mediespektakel ka bezeechent ginn, ass d’Affär CSV-Frëndeskrees, mam Frank Engel an der Haaptroll. E gewëtzte Politiker an eng Partei, déi sech, wéi et schéngt, selwer demontéiert. Fiktiv Beschäftegung a Verontreiung vu Gelder geheien dem fréieren CSV-Parteipresident Leit aus sengen eegene Reie vir an hunn hie beim Parquet denoncéiert. De Frank Engel huet esou eng Iddi, wéi déi Saach kéint gelaf sinn: Déi Denonciatioun wier laang am Viraus decidéiert gewiescht. Schonns ier iwwerhaapt en Avis juridique gemaach gi wier. Dat wier beschlosse Saach gewiescht aus politesche Grënn. Wat grad géing juristesch lafen, wier eng Begleeterscheinung vun der Tatsaach, datt een hätt wëllen de politesche Problem léisen, deen den Numm Frank Engel dréit. Domm, dass mat dëser Aktioun souzesoen CSV-Youngster wéi Stéphanie Weydert an Elisabeth Margue quasi un d’Messer geliwwert gi sinn. Mission accomplie kënnen awer déi soen, déi déi Affär an d’Rulle bruecht hunn, de Frank Engel huet d’Dier bei der CSV zougeklaakt an ass eraus. Konsequenze wäerten et fir déi Ugeklote weider keng ginn. Alle 7 goufe fräigesprach. An och de Parquet léisst et dobäi.

Villäicht net ganz esou kloer, mee och am Prozess ëm de Maître André Lutgen stellt sech dem Spectateur reegelméisseg d’Fro: Wie kann hei wien net leiden? Mee fir d’éischt emol zréck zu de Faiten. Dem André Lutgen gëtt virgehäit, en Untersuchungsriichter ënner Drock gesat ze hunn. Ier awer konnt gekläert ginn, ob dat elo de Fall war, huet de Prozess mussen ausgesat ginn. Den Untersuchungsriichter, eigentlech Zeien, du Partie Civile hat dem Riichter Befaangenheet virgehäit. Riichter, Ugekloten an den Niewekläger, an der Persoun vum Untersuchungsriichter kenne sech schonns eng länger Zäit. All ware se emol Untersuchungsriichter, also Beruffskolleegen. Wuel awer ouni jeemools Kolleege gewiescht ze sinn.

Den Affekot vum André Lutgen, de François Prum erkläert, datt et extrem schlëmm fir den Här Lutgen a fir déi ganz Professioun wier, wann en Affekot esou géing ageschränkt ginn. Dat géing heeschen, datt de Parquet kéint den Affekoten diktéieren, wéi si ze schaffen hätten. D’Urteel an dësem Prozess gëtt den 23. Dezember gesprach.

En anere Prozess dëst Joer huet ëm e Mann gedréint, dee gewëss polariséiert. Frech an ongehuwwelt oder einfach brillant? Rieds geet vum Maître Gaston Vogel. Him gouf Opruff zum Haass an Diskriminéierung virgehäit. Hien hat an engem ëffentleche Bréif 2015 rumänesch Heescherte mat verletzenden a beleidegende Wierder beschriwwen. De Gaston Vogel ass rosen iwwert déi Virwërf, déi géint hien erhuewe goufen: "Ech hunn näischt esou gemaach, verstanen. Domat geet et duer", huet hien nom 2. Prozessdag an de Mikro gebierelt.

E kuerzen Extrait aus dem Prozess, dofir nach een, an deem seng Affekotin a laangjäreg Frëndin, d’Lydie Lorang, eng aner Säit vum Mënsch Gaston Vogel presentéiert: Hien hätt eng Tendresse fir déi Leit, déi Misär hunn, seet si. Eng Tendress fir Leit, déi oppriméiert sinn. An eng déif Wut géint déijéineg, déi oppriméieren, déi ënnerdrécken. A senger ganzer Karriär hätt hie sech vigouréis dogéint gestemmt. Datt een, wéi de Maître Vogel seng Wierder onglécklech wielt, ouni sech däers bewosst ze sinn, wollt de Parquet esou net gëlle loossen an huet eng Geldstrof gefuerdert, ouni e Montant festzeleeën. D’Riichter hu sech awer op e Fräisproch festgeluecht. Dat lescht Wuert ass awer nach net geschwat. De Parquet ass an Appell gaange géint d’Urteel.

Enn Oktober hätt et da sollen zum SREL-Appellsprozess kommen. Dësen ass awer ausgesat ginn, well ee vun den dräi Beschëllegten, de Frank Schneider, zu Nanzeg am Prisong war.

En tragesche Prozess koum dann och um Appellsgeriicht dës Joer endgülteg op en Enn. Den Ugekloten am Mord um Ana Lopes muss liewenslaang an de Prisong. Fir d’Riichter besteet kaum méi en Zweiwel, dass de jonke Mann seng Ex-Frëndin a Mamm vu sengem Kand ëmbruecht huet a se dunn an engem Bësch net wäit vun der Lëtzebuergescher Grenz verbrannt huet. Bis haut sinn nach net all d’Punkten an deem Fall gekläert. No der Verurteelung zu enger liewenslaanger Prisongsstrof an éischter Instanz sot d’Affekotin vun der Famill vum Ana Lopes, d’Marisa Roberto, datt d’Famill erliichtert wier, och wann hir Trauer nach ëmmer present wier. D’Decisioun vun de Riichter wäert den Elteren hir Duechter net erëmbréngen, mee si wieren der Justiz dankbar fir d’ Urteel. Am Januar wäerten dann d’Appellsriichter en endgültegt Urteel spriechen. Domat kann de Fall dann ofgeschloss ginn an et besteet Gewëssheet an dësem Fall.

An dësem, wéi och a villen aneren, déi viru Geriicht dëst Joer ofgeschloss goufen. Déi Verurteelt wëssen, wat si erwaart. D’Famill a Frënn vun den Affer kënnen awer méiglecherweis ni e Schlussstréch ënnert verschidden Affären zéien.