Déi schéi chrëschtlech Atmosphär hätt och dëst Joer Leit an d'Stad an op de Chrëschtmaart gelackelt, ma et waren der manner, wéi nach virun der Pandemie.

Um leschte Weekend viru Chrëschtdag nach an d'Butteker goen a lescht Chrëschtkaddoe kafen. Oder awer nach eng Kéier en Tour op de Chrëschtmaart maache goen. Dës Aktivitéiten hunn dëst Joer awer just kënnen ënner Aschränkungen ofgehale ginn. Mä wéi war d'Stëmmung iwwerhaapt bei de Commerçanten? Net nëmmen am Hibléck op déi aktuell Covid-Mesuren, mä och op déi aktuell Onroue bedéngt duerch d'Manifestatiounen?

Gemëschte Gefiller fir Chëschtgeschäft / Rep. Sabrina Backes

Déi schéi chrëschtlech Atmosphär hätt och dëst Joer Leit an d'Stad an op de Chrëschtmaart gelackelt. D'Leit géingen ëmmer nach gären akafe goen. An awer sinn et der manner ginn, wéi nach virun der Pandemie. Dat hunn och d'Verkeefer vun de Geschäfter an der Groussgaass festgestallt.

D’Geschäftsleit dozou:

"C‘est assez calme en fait. Les temps nous ont pas aidé, donc du coup les affaires ne vont pas très bien."

"Ech gesinn, dass d’Leit frou sinn, wann ee sech d’Méi gëtt eng schéi Vitrinn ze maachen, fir an d’Vitrinn ze kucken, ech mierken awer och, datt d’Leit, well se net méi Chrëschtdag féiere wéi soss, dofir mengen ech, ass et bëssen eng aner Ambiance an dann hëlleft et och net wa Samschdes an der Staat déi Manifestatioune sinn."

"C’est assez calme par rapport aux années précédentes avant Covid. Il y’a beaucoup moins de passants que d’habitude."

Positiv wier awer, dass Sonndes an der Stad rëm méi Liewe wier. Hei wier et dann awer meeschtens sou gewiescht, dass d’Leit sech méi dobaussen opgehalen hätten, fir just ze trëppelen, wéi lo an d'Butteker ze goen. Generell wier et sou, dass d’Leit vill méi geziilt akafe géingen.

Gemëschte Gefiller goufen et och um Chrëschtmaart an der Stad: Déi Leit, déi laanscht komme géingen, géingen och gären eppes kafen oder iessen an drénken. Awer am grousse ganze wiere manner Leit laanscht komm, wéi an de leschte Joren, dat ass alle Commerçanten opgefall.

Hei en Echantillon um RTL-Mikro:

"An der Pandemie ass et bësse méi schwéier, bëssen drun ze schaffen, awer a mir ginn eis all Méi a mir si frou fir all Vente, déi mer kënne maachen a soulaang mer net zougemaach kréien ass alles jo gutt."

"Am Moment bësse méi lues, et ass net sou wéi soss, bësse manner Leit."

"Ja Leute waren eigentlich schon da, aber sie waren sehr zurückhaltend."

"On voit qu’il y a moins de monde que d’habitude. On a vu aussi qu’avec le pass sanitaire, il y avait un petit peu moins de monde qui venait par rapport à avant. Et les samedis on voit bien qu’il y a beaucoup moins de monde avec les manifestations, il y a beaucoup moins de parents avec des enfants aussi."

Dass manner Leit kommen, läit engersäits um CovidCheck-Regime an anerersäits un den Demonstratiounen, déi elo all Samschdeg organiséiert ginn. De 4. Dezember war do jo eng Demonstratioun eskaléiert, wou Demonstranten de Chrëschtmaart bei der Gëlle Fra gestiermt hunn. D’Commerçantë fäerten, datt sech sou eppes widderhuele kéint. Mä déi aktuell verstäerkte Policepresenz géing hinnen awer e Stéck Sécherheet zréck ginn.