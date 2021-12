Den Ausseministère adaptéiert d’Lëscht vun den Net-EU-Staatsbierger, déi vun dësem Dënschdeg un däerfe fir net-essentiel Reesen op Lëtzebuerg kommen.

Decisiv ass en Impf-Certificat, mat engem vun deene Vaccinen, déi hei am Land aktuell acceptéiert ginn. Also déi vu Moderna, Biontech-Pfizer, Janssen an Astra-Zeneca. Sou kënne beispillsweis fäerdeg geimpfte Leit aus Kanada, Brasilien, Indien, Japan oder Südkorea nees an de Grand-Duché eran.

Acceptéiert ginn och fäerdeg Vaccinatiounen mat 3 Impfstoffer déi als bio-similär zu deenen 4 Anere gëllen: de Covishield, den R-Covi an de Fiocruz.

Detailer an eng komplett Lëscht vun de viséierte Länner fënnt een op covid19.lu.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué du ministère des Affaires étrangères et européennes relatif aux restrictions temporaires en matière d'immigration

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministère des Affaires étrangères et européennes tient à informer sur la modification du règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 établissant la liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination. Ce règlement établit une liste de certificats de vaccination émis par des pays tiers, reconnus au niveau national par le Grand-Duché. Cette reconnaissance implique notamment pour les ressortissants tiers, titulaires d'un tel certificat, qu'ils peuvent entreprendre à nouveau des voyages non essentiels vers le Grand-Duché.

Ainsi, à partir du 21 décembre 2021, les ressortissants de pays tiers disposant d'un certificat prouvant un schéma vaccinal complet émis par le Brésil*, le Canada, la Corée du Sud, l'Inde* ou le Japon seront autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris pour des voyages non essentiels, sous condition que le vaccin administré est accepté au Grand-Duché.

Au Luxembourg, sont acceptés les quatre vaccins ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché au niveau européen :

• BioNTech Pfizer / Comirnaty

• Moderna / Spikevax

• AstraZenea / Vaxzevria

• Janssen / Vaccine Janssen

À côté de ces vaccins, le Luxembourg accepte dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers, d'autres vaccins considérés comme bio-similaires aux vaccins utilisés à savoir :

• Covishield (Serum Institute of India Pvt. Ltd (SII))

• R-Covi (R-Pharm)

• Covid-19 vaccine (recombinant) (FIOCRUZ)

Au vu de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité, sont donc reconnus par le Luxembourg, à côté des certificats de vaccination émis par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen, les certificats prouvant un schéma vaccinal complet émis par les Etats tiers suivants, sous condition que le vaccin administré est accepté au Grand-Duché (voir vaccins concernés ci-dessus) :

Albanie

Andorre

Arménie

Brésil

Cabo Verde

Canada

Corée du Sud

Émirats arabes unis

États-Unis d’Amérique

Géorgie

Îles Féroé

Inde

Israël

Japon

Liban

Maroc

Moldavie

Monaco

Nouvelle-Zélande

Panama

République de Macédoine du Nord

Royaume-Uni

Salvador

San Marino

Serbie

Singapour

Togo

Turquie

Ukraine

Vatican

Soulignons que toute autre personne, indépendamment de sa nationalité et de son lieu de résidence, titulaire d'un certificat de vaccination émis par l'un des Etats précités, peut se servir de ce certificat pour satisfaire aux mesures sanitaires additionnelles applicables pour tout déplacement par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg.

Sont également autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché les ressortissants de pays tiers, si le voyage est considéré comme essentiel. A cette fin une demande expresse est à adresser par courriel (service.visas@mae.etat.lu) au Bureau des passeports, visas et légalisations du Luxembourg, en vue de l'émission d'une attestation spécifique.



Par ailleurs, il convient de rappeler que des mesures sanitaires additionnelles sont applicables pour tout déplacement par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg. Toute personne, à partir de l'âge de 12 ans et 2 mois, doit présenter à l'embarquement un des documents suivants :

• un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet[1] contre la COVID-19, établi conformément à l'article 3bis, paragraphes 1 à 2, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19. A savoir un certificat de vaccination délivré par le Grand-Duché de Luxembourg, un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen. Sont également acceptés les certificats délivrés par certains Etat tiers (voir ci-avant pour les Etats tiers concernés) ;

• un certificat de rétablissement établi, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953, pour les personnes qui ont subi une infection SARS-CoV-2 récente endéans les 6 mois avant leur déplacement et qui ont terminé la période d'isolement applicable dans le pays respectif avec disparition de tout symptôme d'infection ;

• le résultat négatif (sur papier ou document électronique) d'un test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) pour la détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 (méthodes PCR, TMA ou LAMP)[2] réalisé moins de 72 heures avant le vol ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2[3] réalisé moins de 48 heures avant le vol, par un laboratoire d'analyses médicales ou tout autre organisme autorisé à cet effet. Le résultat négatif de l'examen visé devra être présenté, le cas échéant accompagné d'une traduction, dans l'une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais, italien, espagnol ou portugais.

Il est rappelé que des mesures sanitaires complémentaires sont applicables, jusqu'au 14 janvier 2022 inclus, pour tout déplacement en provenance de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Eswatini, du Lesotho, du Mozambique, de la Namibie, et du Zimbabwe.

Les détails des règles applicables, y inclus la définition des voyages essentiels et les dérogations en place, la liste de pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y inclus pour les voyages non essentiels, ainsi que les modalités exactes des démarches à effectuer au préalable peuvent être consultés en suivant le lien ci-après:

https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html

________________________________________

[1] a) Tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. b) Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la première dose quel que soit le vaccin administré

[2] PCR : polymerase chain reaction ; TMA : transcription-mediated amplification; LAMP: loop-mediated isothermal amplification

[3] Conforme aux critères de la WHO : antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim Guidance, 11 September, 2020, et inscrit sur la liste des tests antigéniques rapides établie sur base de la Recommandation 2021/C24/01 du 22 janvier 2021