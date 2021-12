En Dënschdeg de Moie géint 10.20 Auer ass an der Rue Lankheck en Auto an e puer geparkte Gefierer gerannt.

Wéi de CGDIS mellt, gouf dobäi 1 Persoun verwonnt. Op der Plaz war d'Ambulanz aus der Fiels an d'Pompjeeë vu Miersch.

Zu Diddeleng an der Route de Boudersberg koum Damp aus enger Schoul, et ass awer kee blesséiert ginn. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vun Diddeleng an de CIS vu Keel.